مهاجم ميلان السابق يعلن رحيله عن الوداد المغربي

أعلن السنغالي مباي نيانج لاعب ميلان السابق رحيله بشكل رسمي عن صفوف الوداد المغربي.

وانضم نيانج إلى الوداد خلال فترة الانتقالات الصيفية ليرحل بعد 4 أشهر فقط من انضمامه للفريق.

وكتب نيانج عبر حسابه على إنستجرام: "تاريخ النادي، ومشروعه، وخاصة حماسة الجماهير كانت منذ البداية، هي ما دفعني للانضمام إليكم، وأشكر الإدارة على ثقتهم".

"جمهور الوداد أنتم قلب وروح الفريق، تشجيعكم كان مصدر قوة وتحفيز حقيقي لي في كل مباراة".

"زملائي اللاعبين استمروا في القتال وقدموا كل ما لديكم على أرض الملعب لتشريف الوداد. ليس وداعا، بل إلى اللقاء".

مباي نيانج لعب مع الوداد 8 مباريات خلال الموسم الحالي وسجل هدفين فقط.

وانتهى تعاقد نيانج بنهاية الموسم الماضي مع إمبولي ليصبح لاعبا حرا. ويقرر الانضمام للوداد.

وكان اللاعب السنغالي تم عرضه على الزمالك من قبل.

وكشف FilGoal.com وقتها أن نيانج كان معروضا على الزمالك، لكن اللاعب خرج من القائمة النهائية المختصرة.

وأوضح FilGoal.com أن قرار القلعة البيضاء بسبب تفضيل جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق التعاقد مع بدائل أخرى.

واشتهر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما كثيرا أثناء فترة تواجده في ميلان وتشكيل ثلاثي رفقة كل من ماريو بالوتيلي وستيفان الشعراوي.

وخاض نيانج مع ميلان 79 مباراة في جميع البطولات وسجل 12 هدفا وصنع 9 آخرين.

ولعب نيانج مع إمبولي 14 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وتسبب نيانج في بقاء إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي بعدما سجل هدف البقاء في الجولة الأخيرة ضد روما في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.