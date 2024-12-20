دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي المقبلة ضد شباب بلوزداد

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 10:30

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد

يستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

ويتصدر أورلاندو بايرتس الترتيب برصيد 5 نقاط لكن من خوض 3 جولات حتى الآن، ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة وحيدة.

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وحال حقق الأهلي الانتصار أمام الفريق الجزائري يحسم صدارة المجموعة عقب مرور ثلاث جولات وبفارق نقطتين عن أورلاندو.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2025.

ويستضيف استاد القاهرة المباراة في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل.

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد على بي إن سبورتس.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد
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