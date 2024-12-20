قرعة كأس الرابطة - توتنام يستكمل طريقه الصعب بمواجهة ليفربول.. ونيوكاسل أمام أرسنال

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 01:01

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح

أقيمت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد نهاية الدور ربع النهائي بتأهل توتنام مساء الخميس على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3.

وتأهلت فرق ليفربول وأرسنال ونيوكاسل وتوتنام إلى الدور نصف النهائي من كأس الرابطة.

ويستمر توتنام في طريقه الصعب في البطولة بعدما أطاح بمانشستر سيتي من دور الـ16 ثم أطاح بمانشستر يونايتد من الدور ربع النهائي ليواجه ليفربول.

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وجاءت القرعة كالتالي:

توتنام × ليفربول

أرسنال × نيوكاسل

وتأهل أرسنال بعد الفوز الصعب على حساب كريستال بالاس 3-2، فيما تجاوز ليفربو مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 2-1.

وفاز توتنام على حساب مانشستر يونايتد 4-3 بعد مباراة مثيرة، فيما أطاح نيوكاسل بفريق برينتفورد 3-1.

وستقام مباراتي الذهاب في نصف النهائي على مدار الأسبوع الذي يبدأ في 6 يناير، فيما تقام مباراة الذهاب في الأسبوع الذي يبدأ في 3 فبراير.

وتقام المباراة النهائية على ملعب ويمبلي.

يذكر أن ليفربول هو حامل لقب كأس الرابطة الإنجليزية الموسم الماضي بعد الفوز على حساب تشيلسي 1-0.

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