كأس الرابطة - توتنام يحبط عودة يونايتد المتأخرة ويتأهل لنصف النهائي

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 00:11

كتب : FilGoal

ماديسون - توتنام أمام مانشستر يونايتد في كأس الرابطة

أقصى توتنام منافسه مانشستر يونايتد بعد الفوز بنتيجة 4-3 في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وأصبح توتنام آخر المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بجانب ليفربول ونيوكاسل وأرسنال.

انتهى الشوط الأول بتقدم توتنام بهدف وحيد سجله سولانكي في الدقيقة 15 بعد تسديدة قوية من بيدرو بورو ارتدت من الحارس ليتابعها سولانكي في المرمى مسجلا الهدف الأول.

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وأجرى أموريم تبديلا اضطراريا في الدقيقة 45 بدخول إيفانز بدلا من ليندلوف للإصابة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سبيرز بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى للشوط الثاني سجل كلوسوفسكي الهدف الثاني بعد متابعة لكرة عرضية ارتدت من الدفاع ليسددها بيمناه في الشباك.

وفي الدقيقة 54، أضاف سولانكي الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد مرور رائع من دفاع يونايتد ليسدد في الشباك

أجرى بعدها أموريم 3 تبديلات بخروج هويلاند وأنتوني وإريكسن ونزول أماد ديالو ومالاسيا وزيركزي.

وفي الدقيقة 64 سجل البديل جوشوا زيركزي الهدف الأول، قبل أن يضغط البديل الآخر أماد ديالو على فورستر حارس توتنام لينجح في تسجيل الهدف الثالث بعد اصطدام الكرة به.

وبينما يحاول يونايتد تسجيل هدف التعادل، قضى سون على آمال يونايتد بعد ركنية نفذها الكوري الجنوبي ليفشل الحارس ألتاي بايندير في التعامل معها لتسكن شباك مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل إيفانز الهدف الثالث برأسية، قبل أن تنفد الدقيقتين الآخيرتين وتنتهي المباراة بفوز توتنام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

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