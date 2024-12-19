انتهت في كأس الرابطة - توتنام (4)-(3) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام أمام مانشستر يونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

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وتأهل ليفربول ونيوكاسل وأرسنال إلى نصف النهائي في انتظار الفائز من توتنام ويونايتد لتحديد المقعد الأخير.

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توتنام آخر المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

نهاية المباراة وسط اعتراضات من لاعبي مانشستر يونايتد على حكم المباراة بسبب إضافة لاعبي توتنام الوقت في الدقيقة الأخيرة

ق 90+4.. جووووول إيفانز يسجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد

ق 88.. جووووول سون يسجل الرابع من الركنية مباشرة في الشباك ويقتل المباراة.

ق 70.. جووووووول أماد ديالو يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بعد ضغط على الحارس لتصطدم الكرة به وتسكن الشباك واشتعال المباراة

🔥 أماد ديالو يشعل الأجواء ويسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد! ✨ من تتوقع أن يحسم اللقاء؟ شاركنا رأيك! ✍️🤔#كأس_الرابطة_الإنجليزية | #توتنهام | #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/zlZy7sEBWo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 19, 2024

ق 64.. جووووووول أول جوشوا زيركزي يسجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد

ق 56.. 3 تبديلات ليونايتد بخروج هويلاند وأنتوني وإريكسن ونزول أماد ديالو ومالاسيا وزيركزي

ق 54.. جووووووول سولانكي يسجل الهدف الثالث بعد مرور رائع من دفاع يونايتد ليسدد في الشباك.

ق 46.. جوووووول الثاني لـ توتنام بعد متابعة كلوسوفسكي لعرضية ارتدت من الدفاع ليسددها في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام 1-0 أمام مانشستر يونايتد.

ق 45.. التبديل الأول لمانشستر يونايتد إيفانز بدلا من ليندلوف للإصابة.

ق 15.. جووووول تسديدة صاروخية من بيدرو بورو ارتدت من الحارس ليتابعها سولانكي في المرمى مسجلا الهدف الأول.

بداية المباراة