أموريم عن استبعاد راشفورد: علينا رفع معاييرنا

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 21:51

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

علق روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد على استبعاد ماركوس راشفورد من تشكيل فريقه لمواجهة توتنام في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال أموريم في تصريحات لـ سكاي سبورتس قبل المباراة: "اخترت اللاعبين الذين شعرت أنهم جاهزون للتعامل مع متطلبات المباراة القوية".

وأكمل "يتعين علينا رفع معاييرنا، ولهذا يجب على اللاعبين القتال من أجل حجز مكان في الفريق".

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وأضاف "الأمر نفسه مع كل اللاعبين وليس راشفورد فقط، وفي النهاية يجب عليّ الاختيار".

وعن عودة أليخاندرو جارناتشو "أحب الطريقة التي تدرب بها، إنه خيار لدينا في الهجوم".

ويغيب ماركوس راشفورد عن تشكيل مانشستر يونايتد للمباراة الثانية على التوالي بعد استبعاده من مواجهة مانشستر سيتي.

وكان راشفورد قد ألمح لرحيله عن صفوف الفريق، قائلاً: "أمر محبط ان يتم استبعادي من مباراة الدربي، لقد فزنا بالمباراة لذا دعونا نمضي، بالنسبة لي أعتقد أنني مستعد لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".

وتأهل أرسنال وليفربول ونيوكاسل إلى الدور نصف النهائي في انتظار صاحب المقعد الأخير في قبل النهائي.

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