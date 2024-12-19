التشكيل - استمرار غياب راشفورد عن مانشستر يونايتد أمام توتنام بـ كأس الرابطة

يغيب ماركوس راشفورد عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنام في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، للمباراة الثانية على التوالي، بعد استبعاده من مواجهة مانشستر سيتي.

وكان راشفورد قد ألمح لرحيله عن صفوف الفريق، قائلاً: "أمر محبط ان يتم استبعادي من مباراة الدربي، لقد فزنا بالمباراة لذا دعونا نمضي، بالنسبة لي أعتقد أنني مستعد لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".

ويبدأ روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: فيكتور ليندلوف - ليساندرو مارتينيز - ليني يورو

الوسط: ديوجو دالوت - كريستيان إريكسن- مانويل أوجارتي - نصير مزراوي

الهجوم: أنتوني - برونو فيرنانديز - راسموس هويلوند

وعلى مقاعد البدلاء: أندري أونانا - جوني إيفانز - هاري ماجواير - تيريل مالاسيا - كاسيميرو - كوبي ماينو - آماد ديالو - أليخاندرو جارناتشو - جوشوا زيركزي

أما آنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام فأعلن تشكيل سبيرز للمباراة والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: فريزر فورستر

الدفاع: بيدرو بورو - رادو دراجوسين - أرتشي جراي - دجيد سبينس

الوسط: بابي ماتار سار - يفيس بيسوما

وسط الهجوم: ديان كولوسيفسكي - جيمس ماديسون - سون هيونج مين

الهجوم: دومينيك سولانكي

وتأهل أرسنال وليفربول ونيوكاسل إلى الدور نصف النهائي في انتظار صاحب المقعد الأخير في قبل النهائي.

يذكر أن ليفربول هو حامل لقب كأس الرابطة الموسم الماضي بالفوز على حساب تشيلسي بهدف.