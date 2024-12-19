انتهت الدوري - الحرس (0)-(0) المصري والجيش (0)-(1) بتروجت.. فوز وتعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي حرس الحدود ضد المصري، وطلائع الجيش ضد بتروجت في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ويلتقي الحرس مع المصري على استاد السويس الجديد، فيما يلتقي الجيش مع بتروجت على استاد جهاز الرياضة.

حرس الحدود × المصري

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انتهت

ق 72: رأسية صلاح محسن تمر أعلى العارضة.

ق 71: رأسية فخر الدين يبعدها سيحا ببراعة لركنية

ق 67: فرصة تضيع للمصري بغرابة من أمام خط المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: القرموطي يهدر بغرابة أمام المرمى

ق 22: تسديدة ضعيفة من خالد الغندور تمر بجوار القائم.

ق 17: جاد يتألق في التصدي لتصويبة كارديولا ويحولها لركنية

ق 1: كرة طولية صوب منطقة جزاء الحرس تصل لبابي بادجي الذي فضل التمرير لترتطم الكرة بقدم لاعب الحرس لكنها ترتد من القائم في الثانية 20.

بداية اللقاء

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طلائع الجيش × بتروجت

تابع دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

انتهت

ق 70: الحارس يتألق في التصدي لرأسية رائعة من إسلام محارب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تسديدة على الطائر من شيكودي من داخل منطقة الجزاء لكن المدافع يبعدها لركنية ببسالة

ق 37: العارضة تمنع الهدف الثاني لبتروجت من تسديدة توفيق محمد

ق 32: جوووول بدر موسى يسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء ويتقدم لبتروجت

ق 7: حميد ماو يشتت في الوقت المناسب من داخل منطقة الجزاء أمام بدر موسى قبل التسديد.

بداية اللقاء