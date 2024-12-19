بعد فسخ تعاقده مع الشباب.. ولفرهامبتون يعلن تعيين فيتور بيريرا

أعلن نادي ولفرهامبتون يوم الخميس تعيين البرتغالي فيتور بيريرا كمدير فني للفريق.

وذلك بعدما أعلن الشباب السعودي رحيل مدربه فيتور بيريرا بشكل رسمي، بعدما فسخ تعاقده بالتراضي.

وأفاد النادي الإنجليزي عبر موقعه: "أصبح فيتور بيريرا مدربا جديدا لفريق ولفرهامبتون، بعد أن وقع على عقد مدته 18 شهرا".

وذكر النادي أن بيريرا قاد تدريب الفريق لأول مرة يوم الخميس.

وسيتولى المدرب البرتغالي المسؤولية عندما يسافر ولفرهامبتون لمواجهة ليستر سيتي يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

ويتولى بيريرا تدريب فريق ولفرهامبتون بعد إقالة جاري أونيل بسبب سوء النتائج.

وكان نادي الشباب قد أعلن رحيل فيتور بيريرا في بيان، ذكر فيه "انتهت علاقته التعاقدية مع البرتغالي فيتور بيريرا، هذه الخطوة جاءت بناء على قرار المدرب البرتغالي بفسخ عقده والتزامه بدفع الشرط الجزائي على الرغم من مساعي الإدارة في إتمام عقده".

وأضاف "على الفور بدأت الإدارة في دراسة ملفات عدد من المدربين للتعاقد مع أحدهم من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة".

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت عن إبلاغ فيتور بيريرا المدير الفني للشباب السعودي، إدارة النادي برغبته في الرحيل عن تدريب الفريق.

المدرب البرتغالي تلقى عرضا من نادي ولفرهامبتون، وأبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل وخوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنها تمثل حلما له.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما تلقى خسارة في الجولة الأخيرة أمام إبسويتش تاون بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتولى بيريرا تدريب الشباب في فبراير 2024 قبل أن يجدد يمدد تعاقده في يوليو الماضي.

وقاد بيريرا فريق الشباب في 15 مباراة هذا الموسم، بواقع 13 مباراة بالدوري السعودي، ومبارتان في الكأس.

الشباب يتواجد في المركز السادس بالدوري السعودي برصيد 23 نقطة، نفس رصيد أهلي جدة، بعد مرور 13 جولة.