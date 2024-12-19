تشكيل المصري – صبحي وسامادو وبادجي أساسيون لأول مرة.. وعودة عيد ضد الحدود

أجرى علي ماهر مدرب النادي المصري، العديد من التغييرات على تشكيل الفريق للقاء حرس الحدود.

وشهد تشكيل المصري تواجد ثلاثة لاعبين في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ انضمامهم خلال الصيف الماضي.

أعلن علي ماهر مدرب المصري، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

تشكيل المصري شهد البدء بـ خالد صبحي في الدفاع لأول مرة، فيما تواجد أتدجيكو سامادو لاعب الوسط البنيني كذلك لأول مرة كأساسي بعدما ظهر بديلا لأول مرة ضد الزمالك في الكونفدرالية.

من جهة أخرى، بدأ بابي بادجي المهاجم السنغالي كأساسي لأول مرة كذلك بعدما داوم على المشاركة بديلا لـ صلاح محسن في المباريات السابقة.

وأخيرا، عاد أحمد عيد لشغل مركز الظهير الأيمن على حساب كريم العراقي، ليبدأ لأول مرة منذ 9 نوفمبر الماضي.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: محمود جاد.

الدفاع: أحمد عيد – خالد صبحي – محمد هاشم – عمرو سعداوي.

الوسط: خالد الغندور – أتدجيكو سامادو – أحمد القرموطي.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – بابي بادجي – محمد الشامي.

وعلى مقاعد البدلاء، يتواجد حسين فيصل العائد من الإصابة، بجانب كريم العراقي، وصلاح محسن، وفخر الدين بن يوسف، وباهر المحمدي، وحسن علي، ويوسف الجوهري، وسمير فكري، والحارس محمد شحاتة الذي يتواجد بدلا من محمود حمدي الحارس الاحتياطي.

ويتصدر النادي المصري ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات، فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

على الجانب الآخر، يبدأ إيزي إيميكا في وسط ملعب حرس الحدود ضد النادي المصري فريقه القديم.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حارس: محمد أحمد "سيحا".

الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن جودة - محمد الدغيمي.

الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي - إيزي إيميكا - كواسي إيسو.

الهجوم: حازم العسكري - محمد ممدوح - كارديولا تريسور.