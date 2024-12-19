تشكيل المصري – صبحي وسامادو وبادجي أساسيون لأول مرة.. وعودة عيد ضد الحدود

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 16:09

كتب : FilGoal

المصري

أجرى علي ماهر مدرب النادي المصري، العديد من التغييرات على تشكيل الفريق للقاء حرس الحدود.

وشهد تشكيل المصري تواجد ثلاثة لاعبين في التشكيل الأساسي لأول مرة منذ انضمامهم خلال الصيف الماضي.

أعلن علي ماهر مدرب المصري، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
البداية دائما بيضاء.. الزمالك يتفوق على الفرق المصرية في المواجهة القارية الأولى الكونفدرالية - هدف زيزو يوقف سلسلة المصري ويقود الزمالك للانفراد بالصدارة تساوى مع شيكابالا ويقترب من حمادة إمام.. زيزو يسجل لـ الزمالك في المصري خدمة في الجول – احجز تذاكر الجولة الخامسة من الدوري المصري

تشكيل المصري شهد البدء بـ خالد صبحي في الدفاع لأول مرة، فيما تواجد أتدجيكو سامادو لاعب الوسط البنيني كذلك لأول مرة كأساسي بعدما ظهر بديلا لأول مرة ضد الزمالك في الكونفدرالية.

من جهة أخرى، بدأ بابي بادجي المهاجم السنغالي كأساسي لأول مرة كذلك بعدما داوم على المشاركة بديلا لـ صلاح محسن في المباريات السابقة.

وأخيرا، عاد أحمد عيد لشغل مركز الظهير الأيمن على حساب كريم العراقي، ليبدأ لأول مرة منذ 9 نوفمبر الماضي.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: محمود جاد.

الدفاع: أحمد عيد – خالد صبحي – محمد هاشم – عمرو سعداوي.

الوسط: خالد الغندور – أتدجيكو سامادو – أحمد القرموطي.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم – بابي بادجي – محمد الشامي.

وعلى مقاعد البدلاء، يتواجد حسين فيصل العائد من الإصابة، بجانب كريم العراقي، وصلاح محسن، وفخر الدين بن يوسف، وباهر المحمدي، وحسن علي، ويوسف الجوهري، وسمير فكري، والحارس محمد شحاتة الذي يتواجد بدلا من محمود حمدي الحارس الاحتياطي.

ويتصدر النادي المصري ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات، فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

على الجانب الآخر، يبدأ إيزي إيميكا في وسط ملعب حرس الحدود ضد النادي المصري فريقه القديم.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حارس: محمد أحمد "سيحا".

الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن جودة - محمد الدغيمي.

الوسط: فوزي الحناوي - محمد مجلي - إيزي إيميكا - كواسي إيسو.

الهجوم: حازم العسكري - محمد ممدوح - كارديولا تريسور.

حرس الحدود الدوري المصري المصري
نرشح لكم
مواجهة جماهيرية مرتقبة.. الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لجماهيره أمام غزل المحلة استراحة الدوري - الحرس (0)-(0) المصري والجيش (0)-(1) بتروجت.. نهاية الشوط الأول التشكيل - تغيير في دفاع طلائع الجيش.. وشيكودي يقود هجوم بتروجت خبر في الجول - أكثر من عرض لـ الزمالك لخوض مباريات ودية في السعودية في الجول يكشف تطورات إصابة طاهر.. وموقف شوبير وعطية الله من مواجهة بلوزداد خبر في الجول - الأهلي يبدأ مفاوضاته مع تاو لفسخ التعاقد.. وموقف اللاعب اتحاد الكرة يعلن أمين عمر حكم مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا تقرير: علاقة تاو مع الأهلي رائعة لكن عدم مشاركته مشكلة للطرفين.. وموقف كايزر تشيفز
أخر الأخبار
كأس الخليج - إصابة البليهي تربك حسابات رينار قبل ضربة البداية 9 دقيقة | سعودي في الجول
الأهلي في الافتتاح.. فيفا يطرح الدفعة الأولى من تذاكر كأس العالم للأندية 2025 22 دقيقة | الكرة المصرية
مرموش لاعب شهر نوفمبر في الدوري الألماني.. وكيف تحصل على بطاقته في FC 25 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواجهة جماهيرية مرتقبة.. الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لجماهيره أمام غزل المحلة 31 دقيقة | الكرة المصرية
كأس الخليج - ثنائي محترف على رأس قائمة العراق في حملة الدفاع عن لقبه 50 دقيقة | الوطن العربي
نيمار: هذا العام كان صعبا جدا عليّ.. والهلال سيفوز بلقب الدوري السعودي 53 دقيقة | سعودي في الجول
تحديد مواعيد الدور التمهيدي الرابع من كأس مصر 2025 ساعة | الكرة المصرية
استراحة الدوري - الحرس (0)-(0) المصري والجيش (0)-(1) بتروجت.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 4 ملف جميع جوائز كاف - لوكمان الأفضل.. وصلاح على رأس تشكيل العام