لأول مرة منذ 2017.. صلاح خارج قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم بتصنيف جارديان

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 13:06

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في احتلال أحد المراكز الـ10 الأولى ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2024، والتي تصدرها جريدة ذا جارديان.

وتواجد صلاح ضمن المراكز الـ10 الأولى في القائمة طوال السنوات الـ6 الأخيرة، منذ 2018.

ونشرت جريدة ذا جارديان أصحاب المراكز من 11 إلى 100.

أخبار متعلقة:
ذا بيست – تعرف على اختيارات حسام حسن وصلاح في المدربين ذا بيست - الكشف عن تصويت صلاح وحسام حسن لأفضل لاعب تيري هنري: صلاح يستخدم ذكائه أكثر الآن صلاح ضمن أفضل 3 مهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي

وتواجد صلاح في المركز الـ11، بينما احتل عمر مرموش الذي يتألق مع آينتراخت فرانكفورت في المركز الـ59 بالقائمة.

محمد صلاح نجم ليفربول تواجد في القائمة على مدار السنوات الأخيرة، تحديدا منذ 2015.

ولم يتواجد أي لاعب عربي آخر في القائمة سوى المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، والذي احتل المركز 56.

ومن المنتظر أن تعلن الجريدة البريطانية أسماء اللاعبين الـ10 الأوائل قريبا.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 16 هدفا، بينما صنع 13.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 372 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 227 هدفا وصنع 100 هدف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول عمر مرموش
نرشح لكم
من روما إلى ميرسيسايد.. عائلة فريدكين تستحوذ على إيفرتون كأس الرابطة - في غياب صلاح.. ليفربول يتجاوز ساوثامبتون ويتأهل لنصف نهائي تشكيل ليفربول - غياب صلاح.. ونونيز في الهجوم أمام ساوثامبتون بكأس الرابطة تشكيل أرسنال - عودة ستيرلينج.. وغياب ساكا وقلبي الدفاع أمام كريستال بالاس بوستيكوجلو عن موقف راشفورد: هناك دائما ضجيج حول مانشستر يونايتد ماريسكا: لا أعتقد أن مسيرة مودريك انتهت مع تشيلسي تشيلسي يجدد تعاقد جوش أتشيمبونج تقرير: إيفرتون يستهدف ضم حمزة إجمان من رينجرز
أخر الأخبار
تقرير: ليفربول وسان جيرمان يتصارعان على ضم ريان شرقي 14 دقيقة | ميركاتو
كومباني يؤكد مشاركة كين أمام لايبزيج 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب الصليبي.. اعتزال لاعب لانس بعمر 30 عاما 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - سيدات الزمالك تختتمن مشوارهن في بطولة العالم للأندية بالخسارة من فيرو ساعة | رياضة نسائية
في الجول يكشف تطورات إصابة طاهر.. وموقف شوبير وعطية الله من مواجهة بلوزداد ساعة | الدوري المصري
الرياضية: حارس نيوكاسل ينضم للشباب يناير المقبل ساعة | ميركاتو
لاعب موناكو يعتذر لدوناروما بعد تسببه في إصابة دامية ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت كرة طائرة - سيدات الزمالك 0-3 فيرو الإيطالي.. نهاية المباراة 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 4 ملف جميع جوائز كاف - لوكمان الأفضل.. وصلاح على رأس تشكيل العام