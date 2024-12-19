لأول مرة منذ 2017.. صلاح خارج قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم بتصنيف جارديان

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في احتلال أحد المراكز الـ10 الأولى ضمن قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2024، والتي تصدرها جريدة ذا جارديان.

وتواجد صلاح ضمن المراكز الـ10 الأولى في القائمة طوال السنوات الـ6 الأخيرة، منذ 2018.

ونشرت جريدة ذا جارديان أصحاب المراكز من 11 إلى 100.

وتواجد صلاح في المركز الـ11، بينما احتل عمر مرموش الذي يتألق مع آينتراخت فرانكفورت في المركز الـ59 بالقائمة.

محمد صلاح نجم ليفربول تواجد في القائمة على مدار السنوات الأخيرة، تحديدا منذ 2015.

ولم يتواجد أي لاعب عربي آخر في القائمة سوى المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، والذي احتل المركز 56.

ومن المنتظر أن تعلن الجريدة البريطانية أسماء اللاعبين الـ10 الأوائل قريبا.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 16 هدفا، بينما صنع 13.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 372 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 227 هدفا وصنع 100 هدف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.