خليجي 26 - الكشف عن حكام من إفريقيا وأوروبا للمشاركة في البطولة

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 13:03

كتب : FilGoal

الدنمارك - فرنسا - الحكم مصطفى غربال

استقر اتحاد كأس الخليج العربي على تواجد أطقم حكام من إفريقيا وأوروبا ضمن منافسات خليجي 26 المقرر إقامتها بالكويت.

وتستضيف الكويت منافسات البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل.

وكشف موقع هسبورت عن مشاركة طاقما حكام من إفريقيا وفقاً لاتفاقية التعاون المبرمة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، واتحاد كأس الخليج العربي.

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كما يتواجد طاقما حكام من كل من تركيا ورومانيا.

ويشارك طاقم تحكيم جزائري بقيادة الدولي مصطفى غربال، وطاقم موريتاني بقيادة الدولي دحان بيده، كما يشارك طاقم تحكيم تركي بقيادة الدولي خليل ميلر، وطاقم روماني بقيادة الدولي كوفاكس استيفان.

وضمت قائمة الحكام والحكام المساعدين المشاركين بالبطولة كلاً من: أحمد خالد العلي حكم، وعبد الهادي العنزي حكم مساعد ، وأحمد صادق عباس ( الكويت)، مهند قاسم عيسي حكم، وواثق مدلل عبيد حكم مساعد، وعبدالرحمن إبراهيم الجاسم ( العراق)، عبد الرحمن إبراهيم الجاسم حكم، وطالب سالم المري حكم مساعد وسعود أحمد المقالح حكم مساعد (قطر).

كما يتواجد عمر محمد العلي حكم، ومحمد أحمد الحمادي حكم مساعد، وجاسم عبدالله العلي حكم مساعد (الإمارات)، وعمار إبراهيم محفوظ حكم، محمد جعفر سلمان حكم مساعد، عبدالله صالح الرويمي حكم مساعد (البحرين)، وخالد صالح التوريس حكم، ومحمد العكبري حكم مساعد، وعبد الرحيم الشمري حكم مساعد (السعودية) قاسم الحاتمي حكم، ناصر سالم البوسعيدي حكم مساعد، حمد الغافري حكم مساعد (عمان).

الكويت مصطفى غربال خليجي 26
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