خبر في الجول - الأهلي يبدأ مفاوضاته مع تاو لفسخ التعاقد.. وموقف اللاعب

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 12:20

كتب : أحمد الخولي

بيرسي تاو - بعثة الأهلي

بدأ النادي الأهلي مفاوضاته مع بيرسي تاو جناح الفريق من أجل فسخ تعاقده بالتراضي في يناير المقبل.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

واستقر النادي الأهلي على عدم تجديد تعاقد تاو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكان تقرير جنوب إفريقي قد كشف عن ارتباط اسم تاو بالانتقال إلى كايزر تشيفز أو صنداونز، وأن علاقته جيدة مع الأهلي لكن عدم مشاركته الفترة الأخيرة مشكلة بالنسبة للطرفين. (التفاصيل من هنا)

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وعلم FilGoal.com أن المفاوضات قد بدأت بالفعل بين الطرفين بشأن فسخ التعاقد في يناير.

وأبدى اللاعب ترحيبه بالرحيل في يناير لكن مقابل الحصول على 600 ألف دولار.

واعترض الأهلي على القيمة المالية المطلوبة من تاو، ويرى أن المبلغ المطلوب كبير ويسعى للوصول إلى تكلفة مالية أقل.

ويسعى الأهلي لرحيل تاو دون أزمات من أجل استغلال مقعده في قيد لاعب أجنبي آخر بعدما تم الاستقرار على عدم التجديد له.

وانتقل بيرسي تاو إلى الأهلي في صيف 2021 قادما من برايتون.

وخاض تاو مع الأهلي 121 مباراة وساهم في 42 هدفا.

ونجح تاو في تسجيل 29 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

الأهلي بيرسي تاو فسخ تعاقد
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