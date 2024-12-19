من روما إلى ميرسيسايد.. عائلة فريدكين تستحوذ على إيفرتون

الخميس، 19 ديسمبر 2024 - 12:17

كتب : FilGoal

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أعلن نادي إيفرتون إتمام صفقة بيع النادي إلى عائلة فريدكين الأمريكية بشكل رسمي.

في سبتمبر الماضي، توصلت عائلة فريدكين الأمريكية إلى اتفاق مع شركة بلو هيفين المالكة لنادي إيفرتون لشراء أغلبية الأسهم.

وأفاد النادي في بيان يوم الخميس: "تم الاستحواذ على نادي إيفرتون لكرة القدم من قبل شركة Roundhouse Capital Holdings Limited، وهي جزء من مجموعة فريدكين".

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وتوصلت شركة بلو هيفن المالكة لنادي إيفرتون ومجموعة فريدكين إلى اتفاق بشأن شروط بيع حصة الأغلبية للشركة إلى عائلة فريدكين في سبتمبر الماضي.

وكانت الصفقة في انتظار الموافقات التنظيمية، من الدوري الإنجليزي، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وهيئة السلوك المالي".

وتملك عائلة فريدكين أيضا نادي روما الإيطالي.

ويحتل روما المركز االـ12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

بينما يصارع إيفرتون في مراكز الهبوط بالدوري الإنجليزي، إذ يحتل المركز الـ16.

روما إيفرتون
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