أسامة إدريسي: خسارة ريال مدريد مريرة بعد التجربة الجملية التي قضيناها في قطر

وصف المغربي أسامة إدريسي لاعب باتشوكا المكسيكي خسارة فريقه أمام ريال مدريد بالمريرة.

وتوج ريال مدريد الإسباني بلقب كأس إنتركونتيننتال 2024 بالفوز بنتيجة 3-0 على باتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية.

وقال أسامة إدريسي عبر بي إن سبورتس:"توقعنا مباراة صعبة أمام ريال مدريد نظرا للجودة الكبيرة التي يتمتعون بها".

وأضاف النجم المغربي "نشعر بمرارة الخسارة بعد التجربة الجميلة التي خضناها في قطر".

سجل أهداف ريال مدريد كل من كيليان مبابي ورودريجو وكيليان مبابي.

وتوج ريال مدريد بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه إذ فاز بلقب كأس إنتركونتيننتال بنظامها القديم في 3 مرات وحقق لقب كأس العالم للأندية 5 مرات وأخيرا إنتركونتيننتال بنظامها الجديد.

ورفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد رصيده من الألقاب بقميص الملكي لـ 15 لقبا كأكثر مدرب تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي.

ومنذ الخسارة في نهائي السوبر الأوروبي حقق ريال مدريد الفوز في آخر 7 نهائيات قارية خاضها في تاريخه منذ 2018.