كأس الرابطة - في غياب صلاح.. ليفربول يتجاوز ساوثامبتون ويتأهل لنصف نهائي

تجاوز ليفربول مضيفه ساوثامبتون بثنائية مقابل هدف وحيد في ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، على ملعب سانت ماري.

وغاب محمد صلاح نجم الريدز، وعدد من اللاعبين الأساسيين فيرجيل فان دايك، وأليسون بيكر، وسوبوسلاي، وريان جرافينبيرخ، ولويس دياز عن قائمة المباراة.

سجل ثنائية ليفربول داروين نونيز في الدقيقة 24، وهارفي إليوت في الدقيقة 32 لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني قلص ساوثامبتون الفارق مسجلا هدفه الوحيد في المباراة عن طريق كاميرون أرتشر في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة مشاركة فيدريكو كييزا خلال الشوط الثاني لأول مرة من 3 أشهر، حيث ترجع مشاركته الأخيرة من ليفربول أمام وست هام في دور الـ32 وصنع خلالها هدفا ضمن خماسية فاز بها الريدز.

وفي مباراة أخرى بالدور ربع النهائي، فاز نيوكاسل على حساب برنتفورد بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانت جيمس بارك

سجل ثلاثية نيوكاسل ساندرو تونالي في الدقيقتين 9، و43، قبل أن يضيف زميله فابيان شار في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من المباراة سجل يوان ويسا هدف فريقه الوحيد.

وكان أرسنال تأهل بالفوز على حساب كريستال بالاس بنتيجة 3-2.. طالع تفاصيل المباراة بالضغط هنا

وتأهلت فرق ليفربول ونيوكاسل وأرسنال إلى نصف نهائي كأس الرابطة، فيما يتحدد الطرف الأخير بعد مواجهة توتنام أمام مانشستر يونايتد العاشرة مساء الخميس..

وتوج ليفربول بالنسخة السابقة من كأس الرابطة بعد الفوز على حساب تشيلسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.