كأس إنتركونتيننتال - فاسكيز: الفوز باللقب يعطينا دفعة معنوية.. وسننافس على كل الألقاب رغم الإصابات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 22:01

كتب : FilGoal

احتفال فاسكيز وفينيسيوس بالهدف الأول

شدد لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد على أن حصول فريقه على لقب كأس إنتركونتيننتال يمنحه دفة معنوية قوية قبل استكمال باقي منافسات الموسم.

وتوج ريال مدريد الإسباني بلقب كأس إنتركونتيننتال 2024 بالفوز بنتيجة 3-0 على باتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية.

وقال لوكاس فاسكيز عبر بي إن سبورتس: "الفوز بلقب كأس إنتركونتيننتال يعطينا دفعة قوية للمنافسة على الدوري ودوري الأبطال. نعاني من الغيابات والإصابات ولكن ريال مدريد سيظل ريال مدريد الذي ينافس على كل الألقاب".

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وأضاف "كأس العالم للأندية 2025؟ ما زال الوقت طويلا وسنذهب إلى هناك بكامل طاقتنا ومن أجل المنافسة على اللقب كما اعتادنا".

سجل أهداف ريال مدريد كل من كيليان مبابي ورودريجو وكيليان مبابي.

وتوج ريال مدريد بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه إذ فاز بلقب كأس إنتركونتيننتال بنظامها القديم في 3 مرات وحقق لقب كأس العالم للأندية 5 مرات وأخيرا إنتركونتيننتال بنظامها الجديد.

ورفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد رصيده من الألقاب بقميص الملكي لـ 15 لقبا كأكثر مدرب تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي.

ومنذ الخسارة في نهائي السوبر الأوروبي حقق ريال مدريد الفوز في آخر 7 نهائيات قارية خاضها في تاريخه منذ 2018.

ريال مدريد باتشوكا
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