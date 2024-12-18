تشكيل ليفربول - غياب صلاح.. ونونيز في الهجوم أمام ساوثامبتون بكأس الرابطة
الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 21:14
كتب : FilGoal
كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
واستبعد سلوت محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وأليسون بيكر، وسوبوسلاي، وريان جرافينبيرخ، ولويس دياز عن قائمة المباراة.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: كاومين كيلير
الدفاع: تايلر مورتون - كوانساه - جوميز - ألكسندر أرنولد
الوسط: واتارا إندو - ماك أليستر - تري نيوني
الهجوم: كودي جاكبو - داروين نونيز - هارفي إليوت
وأبقى سلوت على مقاعد البدلاء فيديريكو كييزا وديوجو جوتا وكوستاس تسيميكاس.
وتأهل ليفربول بعد الفوز على حساب برايتون 3-2، فيما تأهل ساوثامبتون بعد عبور ستوك سيتي 3-2.
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