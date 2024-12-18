تشكيل ليفربول - غياب صلاح.. ونونيز في الهجوم أمام ساوثامبتون بكأس الرابطة

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

واستبعد سلوت محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وأليسون بيكر، وسوبوسلاي، وريان جرافينبيرخ، ولويس دياز عن قائمة المباراة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كاومين كيلير

الدفاع: تايلر مورتون - كوانساه - جوميز - ألكسندر أرنولد

الوسط: واتارا إندو - ماك أليستر - تري نيوني

الهجوم: كودي جاكبو - داروين نونيز - هارفي إليوت

وأبقى سلوت على مقاعد البدلاء فيديريكو كييزا وديوجو جوتا وكوستاس تسيميكاس.

وتأهل ليفربول بعد الفوز على حساب برايتون 3-2، فيما تأهل ساوثامبتون بعد عبور ستوك سيتي 3-2.