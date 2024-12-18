كأس إنتركونتيننتال - أنشيلوتي: فرضنا شخصيتنا على باتشوكا.. ومبابي صنع الفارق

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه نجح في فرض شخصيته خلال مواجهة باتشوكا المكسيكي.

وتوج ريال مدريد الإسباني بلقب كأس إنتركونتيننتال 2024 بالفوز بنتيجة 3-0 على باتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية.

وقال أنشيلوتي عبر بي إن سبورتس: "فرضنا شخصيتنا على باتشوكا وأنهينا المباراة بأفضل طريقة ممكنة. كنا مميزين على الصعيد الهجومي ومبابي لعب مباراة ممتازة وصنع الفارق".

وأضاف "كل اللاعبين ظهروا بشكل جيد ونفذوا ما طُلب منهم تماما. توقيت البطولة مهم للغاية ويمنحنا دفعة معنوية لمواصلة العمل".

سجل أهداف ريال مدريد كل من كيليان مبابي ورودريجو وكيليان مبابي.

وتوج ريال مدريد بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه إذ فاز بلقب كأس إنتركونتيننتال بنظامها القديم في 3 مرات وحقق لقب كأس العالم للأندية 5 مرات وأخيرا إنتركونتيننتال بنظامها الجديد.

وعزز كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد رصيده من الألقاب بقميص الملكي لـ 15 لقبا كأكثر مدرب تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي.

ومنذ الخسارة في نهائي السوبر الأوروبي حقق ريال مدريد الفوز في آخر 7 نهائيات قارية خاضها في تاريخه منذ 2018.