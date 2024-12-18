تشكيل أرسنال - عودة ستيرلينج.. وغياب ساكا وقلبي الدفاع أمام كريستال بالاس
الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 21:03
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
رحيم ستيرلينج
النادي : أرسنال
وشهد التشكيل إراحة أرتيتا لقلبي الدفاع ويليام ساليبا وجابرييل، بالإضافة إلى ديكلان رايس ومارتن أوديجارد، وكاي هافيرتز، وبوكايو ساكا، ومارتينيللي.
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد رايا
الدفاع: توماس بارتي - يورين تيمبر - جاكوب كيفيور - كيران تيرني
الوسط: جورجينيو - ميكيل ميرينو - إيثان نوانيري
الهجوم: رحيم ستيرلينج - لياندرو تروسارد - جابريل خيسوس
وتأهل أرسنال إلى ربع النهائي بعد الفوز على حساب بريستون بثلاثية نظيفة، فيما تأهل كريستال بالاس بعد الإطاحة بـ أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد.
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