تشكيل أرسنال - عودة ستيرلينج.. وغياب ساكا وقلبي الدفاع أمام كريستال بالاس

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 21:03

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلينج

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وشهد التشكيل إراحة أرتيتا لقلبي الدفاع ويليام ساليبا وجابرييل، بالإضافة إلى ديكلان رايس ومارتن أوديجارد، وكاي هافيرتز، وبوكايو ساكا، ومارتينيللي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

أخبار متعلقة:
أضاع هدية ليفربول وأوقفته تقنية الفيديو.. أرسنال يتعادل مع إيفرتون إلى الغريم التقليدي في لندن.. سترلينج من تشيلسي إلى أرسنال أثلتيك: أرسنال يخلص سترلينج من سجن ماريسكا

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: توماس بارتي - يورين تيمبر - جاكوب كيفيور - كيران تيرني

الوسط: جورجينيو - ميكيل ميرينو - إيثان نوانيري

الهجوم: رحيم ستيرلينج - لياندرو تروسارد - جابريل خيسوس

وتأهل أرسنال إلى ربع النهائي بعد الفوز على حساب بريستون بثلاثية نظيفة، فيما تأهل كريستال بالاس بعد الإطاحة بـ أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد.

أرسنال كريستال بالاس ستيرلينج أرتيتا كأس الرابطة الإنجليزية
نرشح لكم
تشكيل ليفربول - غياب صلاح.. ونونيز في الهجوم أمام ساوثامبتون بكأس الرابطة بوستيكوجلو عن موقف راشفورد: هناك دائما ضجيج حول مانشستر يونايتد ماريسكا: لا أعتقد أن مسيرة مودريك انتهت مع تشيلسي تشيلسي يجدد تعاقد جوش أتشيمبونج تقرير: إيفرتون يستهدف ضم حمزة إجمان من رينجرز أموريم يفتح الباب أمام بقاء راشفورد مباراة في إنجلترا تشهد 38 ركلة ترجيح راشفورد يلمح لرحيله عن يونايتد: مستعد لتحد جديد.. ولا أريد تكرار ما فعله الآخرون
أخر الأخبار
فينيسيوس يحصد جائزتين في كأس إنتركونتيننتال 2024 15 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر كأس الرابطة الإنجليزية - أرسنال يواجه كريستال بالاس 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ليفربول - غياب صلاح.. ونونيز في الهجوم أمام ساوثامبتون بكأس الرابطة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس إنتركونتيننتال - أنشيلوتي: فرضنا شخصيتنا على باتشوكا.. ومبابي صنع الفارق 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي في الكتف.. وموعد عودته للتدريبات 34 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أرسنال - عودة ستيرلينج.. وغياب ساكا وقلبي الدفاع أمام كريستال بالاس 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا يقهر في النهائيات.. ريال مدريد بطل كأس إنتركونتيننتال على حساب باتشوكا 36 دقيقة | كأس العالم للأندية
تقرير: الرجاء المغربي في مفاوضات متقدمة مع مدرب الإسماعيلي السابق 42 دقيقة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 ملف جميع جوائز كاف - لوكمان الأفضل.. وصلاح على رأس تشكيل العام