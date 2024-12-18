تشكيل أرسنال - عودة ستيرلينج.. وغياب ساكا وقلبي الدفاع أمام كريستال بالاس

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وشهد التشكيل إراحة أرتيتا لقلبي الدفاع ويليام ساليبا وجابرييل، بالإضافة إلى ديكلان رايس ومارتن أوديجارد، وكاي هافيرتز، وبوكايو ساكا، ومارتينيللي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: توماس بارتي - يورين تيمبر - جاكوب كيفيور - كيران تيرني

الوسط: جورجينيو - ميكيل ميرينو - إيثان نوانيري

الهجوم: رحيم ستيرلينج - لياندرو تروسارد - جابريل خيسوس

وتأهل أرسنال إلى ربع النهائي بعد الفوز على حساب بريستون بثلاثية نظيفة، فيما تأهل كريستال بالاس بعد الإطاحة بـ أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد.