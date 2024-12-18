لا يقهر في النهائيات.. ريال مدريد بطل كأس إنتركونتيننتال على حساب باتشوكا

توج ريال مدريد الإسباني بلقب كأس إنتركونتيننتال 2024 بالفوز بنتيجة 3-0 على باتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية.

سجل أهداف ريال مدريد كل من كيليان مبابي ورودريجو وكيليان مبابي.

وتوج ريال مدريد بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه إذ فاز بلقب كأس إنتركونتيننتال بنظامها القديم في 3 مرات وحقق لقب كأس العالم للأندية 5 مرات وأخيرا إنتركونتيننتال بنظامها الجديد.

ورفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد رصيده من الألقاب بقميص الملكي لـ 15 لقبا كأكثر مدرب تتويجا بالألقاب في تاريخ النادي.

ومنذ الخسارة في نهائي السوبر الأوروبي حقق ريال مدريد الفوز في آخر 7 نهائيات قارية خاضها في تاريخه منذ 2018.

التشكيل

شهد تشكيل ريال مدريد عودة إدواردو كامافينجا أساسيا بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليفربول وغيابه 4 مباريات ثم العودة كبديل في مباراة رايو فايكانو الأخيرة.

كما تواجد كيليان مبابي بصورة طبيعية بعد غيابه في مواجهة رايو فايكانو بسبب الإصابة.

وعاد سيرخيو باريتو للمشاركة في دفاع باتشوكا بعد غيابه ضد الأهلي في كأس التحدي يوم السبت الماضي بدلا من جوستفاو كابرال.

فيما يبدأ الكولومبي نيلسون ديوسا كجناح بدلا من أرتورو جونزاليس.

وصف المباراة

جاء التهديد الأول في اللقاء عن طريق لويس رودريجيز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أبعدها كورتوا لركنية في الدقيقة 6.

وفي الدقيقة 21 جاءت التسديدة الأولى لريال مدريد عن طريق رودريجو لكن المدافع تواجد في التوقيت المناسب وأبعدها لركنية.

وسدد سولمون روندون كرة تصدى لها كورتوا بسهولة في الدقيقة 33.

وبعد 4 دقائق ومن مجهود فردي رائع من فينيسيوس جونيور الذي توغل من الجهة اليسرى مرر البرازيلي كرة أودعها مبابي في الشباك.

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وفي الدقيقة 39 أطلق مبابي كرة قوية مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد للملكي.

في الشوط الثاني سجل رودريجو الهدف الثاني بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 53.

الحكم عاد لتقنية للفيديو للتأكد من صحة الهدف في ظل مطالبات لاعبي باتشوكا بوجود تسلل على جود بيلينجهام بداعي وجود في موقف تسلل في الدقيقة 53.

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وأجرى كارلو أنشيلوتي تغييرين بمشاركة داني سيبايوس وبراهيم دياز بدلا من إدواردو كامافينجا وكيليان مبابي في الدقيقة 62.

وتألق كورتوا في التصدي لتصويبة قوية من روندون في الدقيقة 67، ورد عليه فيني بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن.

وشارك لوكا مودريتش بدلا من رودريجو في الدقيقة 70، وبعد دقيقة مرت رأسية روندون أعلى عارضة كورتوا بقليل.

وأهدر فينيسيوس الهدف الثالث من انفراده بالحارس في الدقيقة 73.

وتحصل فاسكيز على ركلة جزاء بعد تعرضه لإدريسي في الدقيقة 83 وأودعها فينيسيوس جونيور في الشباك معلنا عن ثالث أهداف الملكي.

وسجل البديل مينا هدفا لباتشوكا برأسية في الدقيقة 90+1 لكن الهدف ألغي بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بفوز الملكي بلقب قاري جديد.