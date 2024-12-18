الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي حقيقة إصابة عمر كمال ظهير أيمن الفريق.

عمر كمال النادي : الأهلي الأهلي

وانتشرت أنباء عن دخول عمر كمال في مشادة مع أحد زملائه بالتدريب مما تسبب في تعرضه لقطع في أحد شرايين اليد وتم نقله للمستشفى.

ونفى الأهلي في بيان رسمي دخول عمر كمال في خلاف مع أحد زملائه كما يشاع.

وأوضح بيان الأهلي "كشف محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي أن الإصابة التي تعرض لها عمر كمال جاءت نتيجة إنزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام، ومن ثم تعرضه لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد".

وتابع "يحصل عمر كمال على راحة غدا الخميس، وينتظم اللاعب في التدريبات بعد غد الجمعة، ونفى المدير الرياضي حدوث أي خلاف بين عمر كمال وأي من زملائه كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي".

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.