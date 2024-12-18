الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 19:16

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح السعودي

اقترب نادي الفتح السعودي من الإعلان عن إتمام أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ماتياس فارجاس

النادي : إسبانيول

الفتح

وتولى البرتغالي جوزيه جوميز تدريب الفتح مؤخرا بعد إنهاء تعاقده مع نادي الزمالك.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودي فإن نادي الفتح تم اتفاقه مع الجناح الأرجنتيني ماتياس فارجاس لضمه خلال الانتقالات الشتوية.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن اللاعب الأرجنتيني سيحصل على 6 ملايين دولار سنويا.

الإعلان قريبًا | ماتياس فارغاس في نادي الفتح السعودي بشكل رسمي | السعودية 365

الفتح ارتبط خلال الساعات الماضية بالتفاوض مع مروان عطية لاعب الأهلي قبل أن ينفي مصدر مقرب من اللاعب تلك الأنباء. (طالع التفاصيل)

وتولى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك تدريب الفتح السعودي بشكل رسمي قبل أيام قليلة.

وانتقل أحمد مجدي المدرب العام السابق للزمالك للعمل في الجهاز الفني مع جوميز في نادي الفتح.

وتوقفت منافسات الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج المقرر إقامتها بالكويت.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي توج بلقب الدوري في 2013.

الفتح السعودي
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