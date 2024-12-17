مصدر مقرب من مروان عطية يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الفتح

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 18:34

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - باتشوكا - مروان عطية

زعمت صحيفة الرياض السعودية اقتراب نادي الفتح من ضم مروان عطية لاعب وسط الأهلي.

ونفى مصدر مقرب من مروان عطية لـ FilGoal.com الأنباء المنتشرة عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال مصدر مقرب من مروان عطية لـ FilGoal.com: "مروان عطية لم يتلق أي عروض من الفتح السعودي أو أي فريق آخر".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يفاوض زد لضم ثنائي الدفاع.. وموقف الصفقات التبادلية فيفا يعلن موعد طرح تذاكر مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 الرياضية: مدرب أهلي جدة يطلب رحيل فيرمينو خدمة في الجول – فتح باب تذاكر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وأوضح المصدر "اللاعب حاليا يركز مع الأهلي على المنافسات المقبلة".

وتولى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك تدريب الفتح السعودي بشكل رسمي قبل أيام قليلة.

وانتقل أحمد مجدي المدرب العام السابق للزمالك للعمل في الجهاز الفني مع جوميز في نادي الفتح.

وتوقفت منافسات الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج المقرر إقامتها بالكويت.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي توج بلقب الدوري في 2013.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

الأهلي الفتح الدوري السعودي مروان عطية
نرشح لكم
تقرير: ميلان يغلق الطريق أمام رحيل ميانان خبر في الجول - الأهلي يفاوض زد لضم ثنائي الدفاع.. وموقف الصفقات التبادلية جريدة الرياض: الفتح يقترب من ضم مروان عطية لاعب مالي ينضم إلى برشلونة الشباب السعودي يتوصل لاتفاق مع حارس نيوكاسل في الجول يكشف - موقف الأهلي من تريزيجيه وبونجاح وماريانو وعبد المنعم قبل مونديال الأندية تقرير: سامباولي يضغط لضم زياش في يناير ديلي ألي ينضم إلى تدريبات كومو لبحث إمكانية التعاقد معه
أخر الأخبار
ذا بيست – جارناتشو يحصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الرجاء المغربي يرفض الرحيل بشكل ودي 20 دقيقة | الوطن العربي
اسكواش: نوران جوهر: صدارة التصنيف العالمي أفضل بداية للموسم 32 دقيقة | رياضة نسائية
مباشر حفل جوائز ذا بيست للأفضل في العالم.. جائزة مارتا للمرة الأولى 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس الرابطة - بيراميدز (0)-(0) الاتحاد.. أوجولا يهدر الأول 53 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: ميلان يغلق الطريق أمام رحيل ميانان ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من مروان عطية يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الفتح ساعة | ميركاتو
مؤتمر أنشيلوتي: الانتقاد جزء من طبيعة عملي.. وموقف مبابي أمام باتشوكا ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد