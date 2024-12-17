مصدر مقرب من مروان عطية يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الفتح

زعمت صحيفة الرياض السعودية اقتراب نادي الفتح من ضم مروان عطية لاعب وسط الأهلي.

ونفى مصدر مقرب من مروان عطية لـ FilGoal.com الأنباء المنتشرة عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال مصدر مقرب من مروان عطية لـ FilGoal.com: "مروان عطية لم يتلق أي عروض من الفتح السعودي أو أي فريق آخر".

وأوضح المصدر "اللاعب حاليا يركز مع الأهلي على المنافسات المقبلة".

وتولى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك تدريب الفتح السعودي بشكل رسمي قبل أيام قليلة.

وانتقل أحمد مجدي المدرب العام السابق للزمالك للعمل في الجهاز الفني مع جوميز في نادي الفتح.

وتوقفت منافسات الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج المقرر إقامتها بالكويت.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي توج بلقب الدوري في 2013.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.