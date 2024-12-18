بوستيكوجلو عن موقف راشفورد: هناك دائما ضجيج حول مانشستر يونايتد

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 19:16

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

رد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام، على موقف ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد بعد تصريحات الأخير عن مستقبله مع النادي.

وألمح راشفورد لرحيله عن صفوف مانشستر يونايتد بعد استبعاده من ديربي مانشستر: "بالنسبة لي أعتقد أنني مستعدا لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية تجاه مانشستر يونايتد".. طالع تفاصيل تصريحات راشفورد بالضغط هنا

وقال بوستيكوجلو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنام ومانشستر يونايتد مساء الخميس، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية: "هناك دائما ضجيج حول مانشستر يونايتد، ولا أهتم بهذا الضجيج".

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وأكمل المدرب الأسترالي: "إنه لاعب في مانشستر يونايتد، لاعب جيد جدًا، لديهم الكثير من اللاعبين الجيدين، لكنني أدير لاعبيّ، والمدربون الآخرون يديرون لاعبيهم."

ويهدف توتنام إلى التتويج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية الغائب منذ عام 2008 آخر ألقاب سبيرز.

وأكمل بوستيكوجلو "إذا نظرت إلى كل شخص مرتبط بنا، فلن يكون لدي وقت للقيام بأي شيء آخر لأكون صادقًا، لدي أشخاص آخرون يقومون بهذا الجزء من العملية."

وأضاف "راشفورد ليس على راداري، يمكنك أن تسألني عن راشفورد وكل لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز وسأقول نفس الشيء".

يدخل توتنهام هذه المباراة بعد فوز كان في أمس الحاجة إليه على ساوثهامبتون، حيث سجل خمسة أهداف في الشوط الأول، لكنه اضطر أيضًا إلى استبدال الظهير الأيسر ديستني أودوجي.

وقال بوستيكوجلو إن أودوجي شعر بألم في عضلات الفخذ وقد يغيب عن مباراة منتصف الأسبوع حيث قد يتخذ توتنهام خطوة كبيرة نحو الفوز بأول لقب له منذ 17 عامًا.

ومع ذلك، أصر الأسترالي على أن أمامه الكثير من العمل بعد تذكيره بتعليقاته في وقت سابق من هذا الموسم حول الفوز دائمًا بكأس في موسمه الثاني مع النادي.

وعن الهجوم الذي تعرض له رئيس النادي دانييل ليفي خلال فوز توتنام 5-0 أمام ساوثهامبتون، قال مدرب سبيرز: "هذا الأمر يخص المشجعين، الأمر متروك لهم للتعبير عما يريدون التعبير عنه."

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