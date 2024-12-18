تشكيل ريال مدريد - مبابي أساسي أمام باتشوكا.. وعودة كامافينجا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 17:19

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وشهد التشكيل عودة إدواردو كامافينجا أساسيا بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليفربول وغيابه 4 مباريات ثم العودة كبديل في مباراة رايو فايكانو الأخيرة.

كما تواجد كيليان مبابي بصورة طبيعية بعد غيابه في مواجهة رايو فايكانو بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
إدريسي: مواجهة الأهلي كانت أثقل مما اعتدنا عليه وستؤثر على تعافينا قبل لقاء ريال مدريد ذا بيست - سيطرة ريال مدريد.. التشكيل المثالي الأفضل في العالم إنتركونتيننتال - عطل فني في طائرة ريال مدريد يؤخر رحلة الملكي إلى قطر كأس إنتركونتيننتال - مبابي ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة باتشوكا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنتونيو روديجير - أوريلين تشواميني - فران جارسيا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودرريجيو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويلعب ريال مدريد أمام باتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" على استاد لوسيل.

وكان باتشوكا قد تغلب على فريقي بوتافوجو البرازيلي والأهلي المصري في طريقه للنهائي.

ريال مدريد كيليان مبابي
نرشح لكم
أزمة في الأندلس.. إشبيلية يقرر قطع العلاقات مع ريال بيتيس ذا بيست - سيطرة ريال مدريد.. التشكيل المثالي الأفضل في العالم ذا بيست - فينيسيوس أفضل لاعب في العالم ذا بيست – أنشيلوتي أفضل مدرب في العالم ملف جميع جوائز ذا بيست - فينيسيوس الأفضل في العالم.. وجائزة تمنح للمرة الأولى رحل فجاء نائبه.. لوثان رئيس الاتحاد الإسباني حتى 2028 برشلونة يوضح إصابة لامين يامال.. ومدة غيابه ماركا: الأهلي في مفاوضات لضم ماريانو دياز
أخر الأخبار
رينار: مجموعتنا في كأس الخليج ليست سهلة.. وضربة البداية مهمة 6 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل باتشوكا - عودة باريتو وديوسا أساسي أمام ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال 6 دقيقة | كأس العالم للأندية
"الشهر الأفضل في مسيرتي".. ميسي يحتفل بالذكرى الثانية للتتويج بكأس العالم 17 دقيقة | أمريكا
رجل أعمال روماني يستحوذ على غالبية أسهم جنوى الإيطالي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - مبابي أساسي أمام باتشوكا.. وعودة كامافينجا ساعة | الدوري الإسباني
يد - مهاب سعيد يغيب عن بطولة العالم بسبب الإصابة ساعة | كرة يد
سكاي إيطاليا: صفقة تبادلية منتظرة بين نابولي وفيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
ميدو: الأهلي كان يريد ضمي للرد على انتقال التوأم لـ الزمالك.. وجلست مع الخطيب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية