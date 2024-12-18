تشكيل ريال مدريد - مبابي أساسي أمام باتشوكا.. وعودة كامافينجا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وشهد التشكيل عودة إدواردو كامافينجا أساسيا بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليفربول وغيابه 4 مباريات ثم العودة كبديل في مباراة رايو فايكانو الأخيرة.

كما تواجد كيليان مبابي بصورة طبيعية بعد غيابه في مواجهة رايو فايكانو بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنتونيو روديجير - أوريلين تشواميني - فران جارسيا.

الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام.

الهجوم: رودرريجيو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويلعب ريال مدريد أمام باتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" على استاد لوسيل.

وكان باتشوكا قد تغلب على فريقي بوتافوجو البرازيلي والأهلي المصري في طريقه للنهائي.