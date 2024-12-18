تشكيل ريال مدريد - مبابي أساسي أمام باتشوكا.. وعودة كامافينجا
الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 17:19
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
وشهد التشكيل عودة إدواردو كامافينجا أساسيا بعد تعرضه للإصابة في مواجهة ليفربول وغيابه 4 مباريات ثم العودة كبديل في مباراة رايو فايكانو الأخيرة.
كما تواجد كيليان مبابي بصورة طبيعية بعد غيابه في مواجهة رايو فايكانو بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنتونيو روديجير - أوريلين تشواميني - فران جارسيا.
الوسط: فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام.
الهجوم: رودرريجيو - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.
ويلعب ريال مدريد أمام باتشوكا في نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" على استاد لوسيل.
وكان باتشوكا قد تغلب على فريقي بوتافوجو البرازيلي والأهلي المصري في طريقه للنهائي.