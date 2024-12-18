ماريسكا: لا أعتقد أن مسيرة مودريك انتهت مع تشيلسي

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 15:26

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا

حرص إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي على دعم لاعبه ميخايلو مودريك بعدما تعرض للإيقاف بعد إيجابية العينة الخاصة به في تحليل كشف المنشطات.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الدوري الأوروبي: "نحن جميعا ندعم مودريك، الموقف أصبح أكثر وضوحا ولدينا بيان من النادي الذي قال بالفعل كل ما نحتاج إلى قوله".

وأضاف "ليس لدينا ما نضيفه، كل اللاعبين في الفريق يدعمون مودريك ويثقون فيه، وجميعا نعتقد أنه بريء وبالتأكيد سيعود".

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وأتم "لا أعتقد أن مسيرة مودريك في تشيلسي انتهت، إنه سيعود، لا نعرف متى وهذا هو الشك الوحيد الذي لدينا في هذه الحظة، لكنه بالتأكيد سيعود".

ويلعب تشيلسي ضد شامروك روفرز الأيرلندي في المرحلة الأولى من الدوري الأوروبي.

وسقط مودريك في اختبار عينة المنشطات.

وجاء بيان اللاعب كالتالي:

تم إخطاري بأن العينة التي قدمتها إلى الاتحاد الإنجليزي تحتوي على مادة محظورة.

كان هذا بمثابة صدمة كبيرة لأنني لم أستخدم أبدا أي مواد محظورة عن قصد أو خرقت القواعد.

أعمل بشكل وثيق مع فريقي للتحقيق في كيفية حدوث ذلك.

أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ وأظل متفائلا بأنني سأعود إلى الملعب قريبا.

وعلى الجانب أطلق تشيلسي بيانا كالتالي:

تواصل معنا الاتحاد الإنجليزي لإخطارنا بسلبية عينة مودريك.

يدعم كل من النادي ومودريك بشكل كامل برنامج تحليل الاتحاد الإنجليزي ويتم اختبار جميع لاعبينا بما في ذلك ميخايلو بانتظام.

أكد مودريك بشكل قاطع أنه لم يستخدم أبدا أي مواد محظورة عن علم.

سيعمل كل من مودريك والنادي الآن مع السلطات المختصة لتحديد سبب هذه النتيجة السلبية، ولن يتحدث النادي عن هذا الأمر أكثر من ذلك.

ماذا حدث؟

خرجت صحيفة تريبونا الأوكرانية في وقت سابق لتؤكد أن تحليل العينة الأولى من مودريك كان إيجابيا.

وأفادت الصحيفة أن الجناح الاوكراني سيجري تحليلا لعينة أخرى قبل التأكد من إيجابيتها.

وأوضحت الصحيفة أن مدة الإيقاف تصل إلى 4 أعوام حال ثبوت إيجابية العينة.

وحدث الأمر ذاته مع بول بوجبا لاعب يوفنتوس السابق إذ ثبت تعاطيه للمنشاطت وتم إيقافه لمدة 4 أعوام قبل أن تتقلص إلى عامين.

وفسخ يوفنتوس عقد اللاعب الفرنسي بعد الحكم النهائي ضده بسنتين.

ولعب مودريك مع تشيلسي 15 في جميع البطولات خلال الموسم الجاري وسجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 23 عاما كثيرا، إذ لعب 850 دقيقة.

وانضم مودريك إلى تشيلسي في شتاء 2023 قادما من شاختار دونتسك مقابل 70 مليون يورو.

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