تشيلسي يجدد تعاقد جوش أتشيمبونج

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تجديد تعاقد جوش أتشيمبونج حتى 2029.

يأتي ذلك بعد مشاركة المدافع البالغ 18 عاما في مباراتين مع الفريق الأول الموسم الجاري.

وانضم جوش لأكاديمية تشيلسي وهو بعمر أقل من 8 سنوات، وظهر لأول مرة مع فريق تحت 18 عاما في الجولة الأخيرة من موسم 2021-22 ومن ثم أصبح من عناصر الفريق الأساسية.

وخاض الموسم الماضي منافسات بطولة أوروبا تحت 17 عاما وكذلك كأس العالم للناشئين بقميص منتخب إنجلترا.

كما سافر مع بعثة تشيلسي للفترة التحضيرية في الصيف استعدادا للموسم الجاري.

وظهر لأول مرة بقميص الفريق الأول للبلوز ضد توتنام في الدقائق الأخيرة من الموسم الماضي.

وفي الموسم الجاري ظهر كبديل في الفوز على بارو بكأس الرابطة الإنجليزية، وخاض أول مباراة كاملة له بقميص الفريق في الفوز 5-0 على أستانا الكازاخي في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويعد جوش من الأسماء المنتظر حصولها على فرصة أكبر مع البلوز في السنوات المقبلة.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر والذي لديه مباراة أقل.