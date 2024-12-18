تقرير: إيفرتون يستهدف ضم حمزة إجمان من رينجرز

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 14:34

كتب : FilGoal

حمزة إجمان - مهاجم جلاسكو رينجرز

وضع نادي إيفرتون الإنجليزي المهاجم المغربي حمزة إجمان لاعب جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ضمن قائمة المطلوبين في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع TBR Football المختص في أخبار نادي إيفرتون، أن الأزرق يسعى لضم المهاجم المغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وذلك في ظل تألق المهاجم المغربي واهتمام عدة أندية أوروبية بضمه في الشتاء أيضا.

ويعاني إيفرتون على مستوى الهجوم ولم يسجل الفريق سوى 14 هدفا في 15 مباراة هذا الموسم.

وانتقل حمزة إجمان البالغ من العمر 22 عاما من الجيش الملكي المغربي إلى رينجرز بداية الموسم الجاري.

ومع رينجرز سجل إجمان 6 أهداف خلال 17 مباراة هذا الموسم.

ويحتل إيفرتون الـ16 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

إيفرتون جلاسكو رينجرز حمزة إجمان
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