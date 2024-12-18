في مدينة نصر.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بلوزداد وعودة شوبير

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 13:47

كتب : FilGoal

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة شباب بلوزداد بالجولة الثالثة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي يوم الأحد المقبل ضد شباب بلوزداد يوم الأحد المقبل 22 ديسمبر على استاد القاهرة.

‎وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

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وبدأ المران بجزء بدني، قبل تقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال تدريبات الكرة لتطبيق الجوانب الخططية.

وبدأ مصطفى شوبير المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق تدريجيا وذلك في ختام برنامجه التأهيلي.

‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة بـ4 نقاط جمعها من الفوز على استاد أبيدجان والتعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

الأهلي مصطفى شوبير
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