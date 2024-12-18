مدرب بوخوم السابق يتولى تدريب سالزبورج

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 13:43

كتب : FilGoal

ريد بول سالزبورج - كأس النمسا

أعلن نادي سالزبورج النمساوي يوم الأربعاء تعيين توماس ليتش كمدير فني للفريق.

ويقود ليتش الفريق النمساوي خلفا لبيب لايندرز المقال.

ووقع ليتش على عقد يربطه بسالزبورج حتى 2027.

أخبار متعلقة:
رئيس مارسيليا يرد على تقارير ضم بوجبا إدريسي: مواجهة الأهلي كانت أثقل مما اعتدنا عليه وستؤثر على تعافينا قبل لقاء ريال مدريد أموريم يفتح الباب أمام بقاء راشفورد تقرير: روما يرغب في ضم مرموش تحسبا لرحيل ديبالا المحتمل

توماس ليتش كان مدربا لفريق بوخوم الألماني قبل أن يترك منصبه في أبريل الماضي.

يوم الاثنين، أعلن نادي ريد بول سالزبورج إقالة مدربه بيب ليندرز لسوء النتائج.

وجاء بيان النادي كالتالي:

بدأنا مؤخرا، كما هو مخطط له في تحليل الموسم الذي لم يكن للأسف مرضيا حتى الآن.

نرى أننا في العديد من المباريات أقل بكثير من متطلباتنا وأهدافنا.

لذلك أصبحنا مقتنعين بأن فريقنا يحتاج إلى دفعة جديدة في ظل الإدارة الجديدة.

نود أن نشكر بيب على عمله، بذل الكثير من الجهد والشغف في هذا الأمر وقدم زخما مهما لمزيد من التطوير للنادي.

نحن الآن نبحث بشكل مكثف للغاية عن مدرب جديد وسنتواصل معه بمجرد اتخاذ القرار.

وقاد بيب سالزبورج في 28 مباراة وفاز في 13 وتعادل في 7 وخسر 8.

وكان الهولندي المساعد السابق لـ يورجن كلوب في ليفربول منذ 2018 حتى 2024.

ويحتل سالزبورج المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري النمساوي برصيد 26 نقاطة وبفارق 10 نقاط عن الصدارة.

سالزبورج بوخوم توماس ليتش
نرشح لكم
تشكيل باتشوكا - عودة باريتو وديوسا أساسي أمام ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال رجل أعمال روماني يستحوذ على غالبية أسهم جنوى الإيطالي تشكيل ريال مدريد - مبابي أساسي أمام باتشوكا.. وعودة كامافينجا سكاي إيطاليا: صفقة تبادلية منتظرة بين نابولي وفيورنتينا يوفنتوس يوضح تفاصيل إصابة نجمه تقرير إسباني: مفاوضات متقدمة بين ميلان وتشافي ماريسكا: لا أعتقد أن مسيرة مودريك انتهت مع تشيلسي تشيلسي يجدد تعاقد جوش أتشيمبونج
أخر الأخبار
رينار: مجموعتنا في كأس الخليج ليست سهلة.. وضربة البداية مهمة 4 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل باتشوكا - عودة باريتو وديوسا أساسي أمام ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال 5 دقيقة | كأس العالم للأندية
"الشهر الأفضل في مسيرتي".. ميسي يحتفل بالذكرى الثانية للتتويج بكأس العالم 16 دقيقة | أمريكا
رجل أعمال روماني يستحوذ على غالبية أسهم جنوى الإيطالي 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - مبابي أساسي أمام باتشوكا.. وعودة كامافينجا ساعة | الدوري الإسباني
يد - مهاب سعيد يغيب عن بطولة العالم بسبب الإصابة ساعة | كرة يد
سكاي إيطاليا: صفقة تبادلية منتظرة بين نابولي وفيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
ميدو: الأهلي كان يريد ضمي للرد على انتقال التوأم لـ الزمالك.. وجلست مع الخطيب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية