مدرب بوخوم السابق يتولى تدريب سالزبورج

أعلن نادي سالزبورج النمساوي يوم الأربعاء تعيين توماس ليتش كمدير فني للفريق.

ويقود ليتش الفريق النمساوي خلفا لبيب لايندرز المقال.

ووقع ليتش على عقد يربطه بسالزبورج حتى 2027.

توماس ليتش كان مدربا لفريق بوخوم الألماني قبل أن يترك منصبه في أبريل الماضي.

يوم الاثنين، أعلن نادي ريد بول سالزبورج إقالة مدربه بيب ليندرز لسوء النتائج.

وجاء بيان النادي كالتالي:

بدأنا مؤخرا، كما هو مخطط له في تحليل الموسم الذي لم يكن للأسف مرضيا حتى الآن.

نرى أننا في العديد من المباريات أقل بكثير من متطلباتنا وأهدافنا.

لذلك أصبحنا مقتنعين بأن فريقنا يحتاج إلى دفعة جديدة في ظل الإدارة الجديدة.

نود أن نشكر بيب على عمله، بذل الكثير من الجهد والشغف في هذا الأمر وقدم زخما مهما لمزيد من التطوير للنادي.

نحن الآن نبحث بشكل مكثف للغاية عن مدرب جديد وسنتواصل معه بمجرد اتخاذ القرار.

وقاد بيب سالزبورج في 28 مباراة وفاز في 13 وتعادل في 7 وخسر 8.

وكان الهولندي المساعد السابق لـ يورجن كلوب في ليفربول منذ 2018 حتى 2024.

ويحتل سالزبورج المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري النمساوي برصيد 26 نقاطة وبفارق 10 نقاط عن الصدارة.