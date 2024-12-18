أموريم يفتح الباب أمام بقاء راشفورد

فتح روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الباب أمام عودة ماركوس راشفورد إلى صفوف الفريق بعد استبعاده من لقاء مانشستر سيتي مؤخرا.

واستبعد راشفورد قبل لقاء دربي مانشستر لأسباب انضباطية، مما جعل مستقبله مع الشياطين الحمر على المحك.

وقال أموريم في تصريحات نشرتها شبكة ذا أثليتك: "هل سأكون سعيدا ببقاء ماركوس راشفورد؟ بالطبع، لأن هذا الأندية الكبيرة تحتاج إلى موهبة كبيرة وهو لاعب ذو موهبة كبيرة. يحتاج فقط إلى الأداء على أعلى مستوى. أركز على ذلك. وأريد فقط مساعدة ماركوس".

وأضاف "راشفورد يظل لاعبا في صفوف يونايتد وهو جاهز للمباراة التالية، لقد تحدثت مع الكثير من اللاعبين بشكل فردي وأثناء التدريبات".

وأكمل البرتغالي "ما أريده هو الحصول على أفضل ما لدى ماركوس راشفورد واللاعبين الآخرين. لا أتحدث عن المستقبل. أتحدث عن الحاضر".

وتابع "أريد فقط الفوز ومساعدة الفريق على أن يكون أفضل. نحن أفضل مع ماركوس راشفورد، سنبذل قصارى جهدنا لدفعه إلى المستوى الذي كان عليه من قبل".

وواصل "هل سيشارك راشفورد وأليخاندرو جارناتشو ضد توتنام؟ إذا تدربا جيدا سيكونا ضمن الخياريات، سنرى في نهاية التدريب الأخير".

وأتم أموريم "أتوقع الأفضل من كل لاعب كل يوم، لذلك سنرى بعد التدريب".

وشارك راشفورد الموسم الحالي في 15 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في 6 مباريات ببطولة الدوري الأوروبي سجل هدفا وصنع آخر.

وكان راشفورد قد ألمح لرحيله عن صفوف الفريق.

وقال راشفورد في حوار مع الكاتب هنري وينتر عبر حسابه على X: "أمر محبط ان يتم استبعادي من مباراة الدربي، لقد فزنا بالمباراة لذا دعونا نمضي".

وحقق يونايتد الفوز على حساب مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وأكمل: "أنا شخص يمكنه التعامل مع النكسات مع تقدمي في السن، أمامي إما الجلوس والبكاء أو بذل قصارى جهدي في المرة القادمة التي أكون فيها متاحا".

وكانت مواجهة مانشستر سيتي هي أول مباراة يغيب عنها راشفورد منذ بداية الموسم في كافة المسابقات.

وعن فرص بقائه أو رحيله من يونايتد، رد راشفورد: "بالنسبة لي أعتقد أنني مستعد لتحد جديد، وعندما أغادر لن يكون هناك أي مشاعر سلبية أو تعليقات سلبية تجاه مانشستر يونايتد".

وأضاف "إذا كنت أعرف أن الوضع سيء بالفعل فلن أجعل الأمر أسوأ، رأيت كيف يغادر اللاعبون الآخرون في الماضي ولا أريد أن أكون مثلهم، عندما أغادر سأصدر بيانا بذلك، وسأبقى مشجعا ليونايتد بنسبة 100 %".

وأكمل "لم أندم على السنوات التسع الماضية، ولن أشعر بأي ندم، لأنني أتعامل مع الأمور يوما بيوم، أحيانا تحدث أشياء سيئة وأخرى جيدة، أحاول الحفاظ على التوازن، الأفضل لم يأت بعد هذه عقليتي".

وسرد "أنا في منتصف مسيرتي ولا أتوقع أن أصل لذروتي الآن، أمضيت 9 سنوات في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وذلك ساعدني كثيرا على التطور كلاعب وشخص".

وتوج راشفورد بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين 2019 -2020، و2022 - 2023.

كما توج ببطولة الدوري الأوروبي مرة، وكأس الدرع الخيرية مرة، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.