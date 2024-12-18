مباراة في إنجلترا تشهد 38 ركلة ترجيح

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 00:01

كتب : FilGoal

أستون فيلا للشباب 2024

شهدت مباراة أستون فيلا للشباب وبلاكبول في بطولة كأس دوري كرة القدم الإنجليزية عددا كبيرا من ركلات الترجيح.

ولعب أستون فيلا للشباب ضد بلاكبول في الأدوار الإقصائية للبطولة وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح والتي سدد فيها كل فريق 19 ركلة، أي 38 ركلة من الفريقين.

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وانتهت المباراة في النهاية بفوز أستون فيلا للشباب بنتيجة 18-17.

وتقام بطولة كأس دوري كرة القدم الإنجليزية للفرق المشاركة في مسابقتي الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى والدرجة الثانية ويشارك فيها 64 فريقا.

وهما في الترتيب بعد الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري تشامبيونشيب.

بلاكبول الدوري الإنجليزي كأس دوري كرة القدم الإنجليزية أستون فيلا
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