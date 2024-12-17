ذا بيست - تعرف على اختيارات ميسي وقائد البرتغال "ليس رونالدو"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 22:54

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي -إنتر ميامي

منح ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين صوته في اختيارات جوائز "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لنجم برشلونة الشاب لامين يامال.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصويت كل دولة في جوائز الأفضل "ذا بيست".

وحصد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في العالم 2024 "ذا بيست" متفوقا على رودري نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

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بينما فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في العام.

وجاءت اختيارات ليونيل ميسي في تصويت اللاعبين كالآتي:

لامين يامال (برشلونة)

كيليان مبابي (ريال مدريد)

فينيسيوس (ريال مدريد)

بينما اختيارات ميسي في المدربين كانت كالآتي:

ليونيل سكالوني (الأرجنتين)

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

لويس دي لافوينتي (إسبانيا)

وفي منتخب البرتغال كان تصويت القائد من نصيب بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وليس كريستيانو رونالدو.

وجاءت اختيارات بيرناردو سيلفا في اللاعبين كالآتي:

رودري (مانشستر سيتي)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

أما في المدربين كانت الاختيارات كالآتي:

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

ليونيل ميسي الأرجنتين ذا بيست
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