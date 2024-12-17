ذا بيست - مارتينيز أفضل حارس في العالم للمرة الثانية

فاز الأرجنتيني إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا بجائزة ذا بيست لأفضل حارس في العالم لعام 2024، والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتفوق مارتينيز على منافسيه أندري لونين (أوكرانيا)، ريال مدريد، ودافيد رايا (إسبانيا)، أرسنال، وإيدرسون (البرازيل)، مانشستر سيتي، وجيانلويجي دوناروما (إيطاليا)، باريس سان جيرمان، ومايك مينيان (فرنسا)، ميلان، وأوناي سيمون (إسبانيا)، أتلتيك بيلباو.

وتعد تلك المرة الثانية التي يفوز فيها مارتينيز بجائزة ذا بيست المقدمة من فيفا، بعد فوزه بالجائزة عام 2022 بعد تتويجه بكأس العالم مع الأرجنتين.

كما تواجد مارتينيز في التشكيل المثالي الأفضل في العالم لعام 2024.

ويتم اختيار أفضل لاعب في العالم عن طريق توزيع الأصوات بين الجمهور والقادة والمدربين الحاليين للمنتخبات وممثلي وسائل الإعلام.

واستمر تصويت الجمهور حتى يوم الثلاثاء 10 ديسمبر.