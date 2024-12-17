ذا بيست – جارناتشو يحصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف

فاز هدف أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2024.

أليخاندرو جارناتشو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وحصل هدف جارناتشو مع مانشستر يونايتد في شباك إيفرتون بتسديدة مقصية رائعة بالجائزة خلال حفل "ذا بيست" لتوزيع جوائز الأفضل في العام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويقام الحفل في الدوحة عاصمة قطر على هامش نهائي كأس القارات للأندية الذي يقام غدا الأربعاء، بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي.

وأيضا احتفالا بمرور 20 سنة على تأسيس مؤسسة إسباير القطرية.

ويتم التواصل مع الفائزين بالجوائز خلال الحفل عن طريق الفيديو.

وتنافس جارناتشو على الجائزة من كل من محمد قدوس لاعب وست هام، وفيدريكو ديماركو لاعب إنتر ميلان، وحسن الهيدوس لاعب منتخب قطر، ومايكل تشيرينوس لاعب هندوراس.

وكان جيلهيرم مادروجا لاعب بوتافوجو البرازيلي صاحب جائزة بوشكاش للعام الماضي 2023.

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