ذا بيست – جارناتشو يحصد جائزة بوشكاش لأفضل هدف

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 19:23

كتب : FilGoal

هدف جارناتشو في شباك إيفرتون

فاز هدف أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2024.

وحصل هدف جارناتشو مع مانشستر يونايتد في شباك إيفرتون بتسديدة مقصية رائعة بالجائزة خلال حفل "ذا بيست" لتوزيع جوائز الأفضل في العام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويقام الحفل في الدوحة عاصمة قطر على هامش نهائي كأس القارات للأندية الذي يقام غدا الأربعاء، بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي.

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وأيضا احتفالا بمرور 20 سنة على تأسيس مؤسسة إسباير القطرية.

ويتم التواصل مع الفائزين بالجوائز خلال الحفل عن طريق الفيديو.

وتنافس جارناتشو على الجائزة من كل من محمد قدوس لاعب وست هام، وفيدريكو ديماركو لاعب إنتر ميلان، وحسن الهيدوس لاعب منتخب قطر، ومايكل تشيرينوس لاعب هندوراس.

وكان جيلهيرم مادروجا لاعب بوتافوجو البرازيلي صاحب جائزة بوشكاش للعام الماضي 2023.

جائزة بوشكاش ذا بيست جارناتشو
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