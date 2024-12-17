مدرب الرجاء المغربي يرفض الرحيل بشكل ودي

يرفض البرتغالي ريكاردو سابينتو الرحيل عن تدريب الرجاء المغربي بشكل ودي.

ويتجه الرجاء لإجراء تغيير في جهازه الفني بسبب ترتاجع النتائج لكن المدرب البرتغالي يرفض ترك منصبه.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن عادل هلال رئيس نادي الرجاء المغربي عقد اجتماعا مع المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو، بهدف مناقشة صيغة توافقية لإنهاء التعاقد بين الطرفين.

واوضحت التقارير أن سابينتو تمسك بالاستمرار في منصبه أو تطبيق العقد المبرم بين الطرفين، لأنه يرى أنه بإمكانه تحقيق النجاح وتحسين النتائج حال حصوله على الوقت اللازم.

وأشارت التقارير إلى أن مصير سابينتو سيظل معلقا في انتظار محاولة جديدة من إدارة الرجاء لإنهاء عقده بالتراضي.

وقاد ساوبينتو الرجاء خلال 10 مباريات وحقق الفوز في مباراة وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 3 مرات.

وسبق لبينتو تدريب أندية بيلينسيش البرتغالي والفتح السعودي، وستاندرلييج البلجيكي.

كما قاد تدريب ليجيا وارسو البولندي وفاسكو دا جاما البرازيلي وسبورتنج براجا البرتغالي وجازينتب التركي والاستقلال الإيراني.