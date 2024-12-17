ملف جميع جوائز ذا بيست - فينيسيوس الأفضل في العالم.. وجائزة تمنح للمرة الأولى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" المقامة في أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة.

لامين يامال النادي : برشلونة فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد رودري هيرنانديز النادي : مانشستر سيتي

ولن يقام حفل فعلي للإعلان عن الفائزين، بل سيتم الاكتفاء بحفل افتراضي بسبب ازدحام الجداول بالمباريات.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، على النحو التالي:

داني كارفاخال (إسبانيا)، ريال مدريد/ إرلينج هالاند (النرويج)، مانشستر سيتي/ فيديريكو فالفيردي (أوروجواي)، ريال مدريد/ فلوريان فيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزن/ جود بيلينجهام (إنجلترا)، ريال مدريد/ كيليان مبابي (فرنسا)، باريس سان جيرمان -ريال مدريد / لامين يامال (إسبانيا)، برشلونة / ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنتر ميامي / رودري (إسبانيا)، مانشستر سيتي / توني كروس (ألمانيا)، ريال مدريد (معتزل حالياً) / فينيسيوس جونيور (البرازيل)، ريال مدريد

كما سيتم الإعلان عن جائزة ذا بيست لأفضل حارس وحارسة، وأفضل مدرب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب/ة (فئة السيدات)، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم.

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البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أفضل لاعب في العالم

الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يفوز بجائزة ذا بيست لأفضل مدرب في العالم

التشكيل المثالي الأفضل في العالم 2024

حارس مرمى: إيمليانو مارتينيز

الدفاع: داني كارباخال - روبين دياش - أنطونيو روديجر - ويليام ساليبا

الوسط: جود بيلينجهام - رودري - توني كروس

الهجوم: لامين يامال - إرلينج هالاند - فينيسيوس جونيور

الأرجنتيني إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا يفوز بجائزة ذا بيست لأفضل حارس في العالم

الطفل جييرمي جاندرا مورا (8 سنوات) أكبر مشجّعي فريق فاسكو ذا جاما، يفوز بجائزة فيفال للمشجعين 2024، لإصابته بمرض جيني يسمّى انحلال البشرة الفقاعي.

اللاعب البرازيلي تياجو مايا يفوز بجائزة ذا بيست للعب النظيف

الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة تفوز بجائزة ذا بيست لأفضل لاعبة في العالم للمرة الثانية على التوالي لتجمع بين جائزتي ذا بيست وبالون دور مرتين على التوالي

البرازيلية مارتا فييرا دا سيلفا تفوز بجائزة (مارتا) في نسختها الأولى لأفضل هدف في العالم فئة السيدات

الإنجليزية إيما هايس مدربة تشيلسي والولايات المتحدة الأمريكية تفوز بجائزة ذا بيست لأفضل مدربة لفئة السيدات في العالم

الكشف عن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبة في العالم للسيدات

فازت أليسا ناهر حارسة الولايات المتحدة الأمريكية ونادي شيكاغو ريد ستارز بجائزة ذا بيست لأفضل حارسة في العالم.

فاز الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم

انطلاق الحفل