أجويرو: صلاح جدد تعاقده مع ليفربول

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 17:30

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أوضح سيرجيو أجويرو مهاجم منتخب الأرجنتين ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق أن محمد صلاح قائد منتخب مصر سيستمر مع فريقه ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال أجويرو عبر موقع Stake.com: "قرأت القليل عن هذا الأمر خلال الساعات الماضية، كما فهمت صلاح جدد تعاقده مع ليفربول لمدة موسمين آخرين".

وأضاف "أعتقد أن هذا سيزيل كل الشكوك حول مستقبله، فهو يظل لاعبا أساسيا والعقد الجديد هو أفضل خبر يمكن أن يتلقاه ليفربول".

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وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وتشير التقارير الصحفية إلى أن صلاح وافق على الاستمرار مع فريقه.

ونجح صلاح في صناعة هدف تعادل ليفربول أمام فولام في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ووصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 22 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة مع إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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