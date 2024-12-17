تيري هنري: صلاح يستخدم ذكائه أكثر الآن

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 16:55

كتب : FilGoal

تيري هنري ومحمد صلاح

يرى الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال أن محمد صلاح نجم ليفربول أصبح يستخدم ذكائه أكثر الآن.

صلاح يضرب الكثير من الأرقام القياسية لهنري في الكرة الإنجليزية هذا الموسم، وأصبح أحد أساطير الدوري الإنجليزي وفقا للأرقام التي يحققها.

وقال هنري عبر شبكة سكاي سبورتس: "صلاح لم يستطع تحقيق النجاح في تشيلسي، لذا انتقل إلى فيورنتينا وروما، ثم أثبت للجميع أنه يستطيع أن يحقق النجاح في هذا الدوري".

أخبار متعلقة:
سكاي: ولفرهامبتون يتوصل لاتفاق مع مدرب الشباب السعودي صلاح ضمن أفضل 3 مهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي ماركا: مبابي جاهز لمواجهة باتشوكا.. وقرار مشاركته في يد أنشيلوتي رفض استئناف توتنام لتقليص عقوبة بينتانكور.. وتأكد غيابه عن لقاء ليفربول

وأضاف "لقد تحول من التفكير كثيرا في تسجيل الأهداف، إلى التفكير في صناعة الأهداف أو التريث قبل اتخاذ القرار، هذه علامة على لاعب أصبح يستخدم ذكائه أكثر".

وأكمل "بعدما ترك صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز عاد بطريقة مذهلة".

من جهته، اختار جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق ومحلل شبكة سكاي سبورتس محمد صلاح نجم الريدز في المركز الثاني بقائمة أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

وعرضت شبكة سكاي سبورتس قائمة أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، واختار كاراجر تييري هنري في المركز الأول، وتلاه صلاح.

فيما جاء كريستيانو رونالدو في المركز الثالث ثم إريك كانتونا في المركز الرابع، وديديه دروجبا خامسا. وأتم قائمة العشرة الأوائل بواين روني وآلان شيرار وإدين هازارد ودينيس بيركامب وجاريث بيل.

No description available.

بينما جاء صلاح في المركز الثالث في القائمة بتصويت الجماهير.

وذلك خلف تييري هنري وآلان شيرار.

No description available.

ولعب صلاح 278 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل 170 هدفا.

ويحتل الدوري المصري المركز الثامن بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، بفارق 5 أهداف فقط عن هنري صاحب المركز السابع.

بشكل عام، ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 16 هدفا، بينما صنع 13.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 372 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 227 هدفا وصنع 100 هدف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح تيري هنري ليفربول أرسنال
نرشح لكم
أجويرو: صلاح جدد تعاقده مع ليفربول رفض استئناف توتنام لتقليص عقوبة بينتانكور.. وتأكد غيابه عن لقاء ليفربول سكاي: ولفرهامبتون يتوصل لاتفاق مع مدرب الشباب السعودي "تناولت مادة محظورة".. بيان من مودريك وتشيلسي بعد الإيقاف لإيجابية عينة المنشطات صلاح ضمن أفضل 3 مهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي مؤتمر سلوت: جوتا لم يتدرب معنا بعد لقاء فولام.. وهذا هو حل أزمة الظهير الأيسر ماجواير يوضح موقف الإدارة من تجديد عقده تقرير: إيجابية عينة مودريك لتعاطي المنشطات
أخر الأخبار
مؤتمر أنشيلوتي: الانتقاد جزء من طبيعة عملي.. وموقف مبابي أمام باتشوكا 14 دقيقة | كأس العالم للأندية
مران الزمالك - برنامج تأهيلي لـ عبد الله السعيد.. وعودة شيكابالا وناصر ماهر 16 دقيقة | الدوري المصري
كأس إنتركونتيننتال - مؤتمر بيلينجهام: باتشوكا يستحق خوض النهائي.. ولا أعاني من أي إصابات 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - الأهلي يفاوض زد لضم ثنائي الدفاع.. وموقف الصفقات التبادلية 28 دقيقة | ميركاتو
جريدة الرياض: الفتح يقترب من ضم مروان عطية 46 دقيقة | الدوري المصري
أجويرو: صلاح جدد تعاقده مع ليفربول 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيفا يعلن موعد طرح تذاكر مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 ساعة | كأس العالم للأندية
لاعب مالي ينضم إلى برشلونة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد