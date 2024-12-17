مقر إقليمي لـ فيفا في المغرب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 15:48

كتب : FilGoal

شعار فيفا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم افتتاح مقر إقليمي له في شمال إفريقيا، وتحديدا في المغرب.

ووقع عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية على اتفاقية لافتتاح مقر إقليمي لـ فيفا مع رئيسه جياني إنفانتينو.

وسيفتتح المقر الإقليمي في مدينة الرباط، وسيكون الأول من نوعه في شمال إفريقيا، حسب موقع البطولة المغربي.

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وتم توقيع البروتوكول الخاص بهذه الاتفاقية، مباشرة بعد نهاية حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي أقيم في مراكش.

وحضر مراسم التوقيع كل من عزيز أخنوش وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وإنفانتينو، وباتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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قبل أيام، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رسميا حصول ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال على حق تنظيم كأس العالم 2030.

وستقام نسخة 2030 في 6 دول وهم المغرب وإسبانيا والبرتغال وأوروجواي وباراجواي والأرجنتين.

أوروجواي والأرجنتين وباراجواي سيلعبون مبارياتهم الافتتاحية في بلادهم احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول بطولة للمونديال.

وكانت أول نسخة من كأس العالم أقيمت في سنة 1930 في أوروجواي، فيما وصلت الأرجنتين لنهائي البطولة آنذاك.

أما باراجواي فهي التي كان يتواجد بها مقر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول" في ذلك الوقت.

وبذلك ستتأهل الست دول مباشرة إلى كأس العالم.

وستكون هذه هي أول مرة التي يقام فيها كأس العالم عبر ثلاث قارات مختلفة وهي إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

فيفا المغرب
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