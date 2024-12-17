خدمة في الجول – فتح باب تذاكر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 14:26

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

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ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

ويتصدر أورلاندو بايرتس الترتيب برصيد 5 نقاط لكن من خوض 3 جولات حتى الآن، ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة وحيدة.

وحال حقق الأهلي الانتصار أمام الفريق الجزائري يحسم صدارة المجموعة عقب مرور ثلاث جولات وبفارق نقطتين عن أورلاندو.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

المقصورة 750 جنيها

الدرجة الأولى 300 جنيها

الدرجة الثانية 150 جنيها

الدرجة الثالثة 75 جنيها

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الأهلي دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد
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