سكاي: ولفرهامبتون يتوصل لاتفاق مع مدرب الشباب السعودي

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 13:11

كتب : FilGoal

فيتور بيريرا مدرب الشباب السعودي

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن نادي ولفرهامبتون توصل إلى اتفاق مع فيتور بيريرا مدرب الشباب السعودي ليصبح مدربهم الجديد.

ومن المقرر أن يسافر المدرب البرتغالي إلى ولفرهامبتون يوم الثلاثاء للتوقيع على العقود.

ومن المتوقع أن يوقع فيتور بيريرا على عقد يربطه بالذئاب لمدة 18 شهرا.

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وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت عن إبلاغ فيتور بيريرا المدير الفني للشباب السعودي، إدارة النادي برغبته في الرحيل عن تدريب الفريق.

بيريرا يرغب في دفع الشرط الجزائي في عقده للانتقال للتدريب في الدوري الإنجليزي.

المدرب البرتغالي تلقى عرضا من نادي ولفرهامبتون، وأبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل وخوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنها تمثل حلما له.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما تلقى خسارة في الجولة الأخيرة أمام إبسويتش تاون بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتلقى بيريرا عرضا لتدريب فريق ولفرهامبتون بعد إقالة جاري أونيل بسبب سوء النتائج.

وتولى بيريرا تدريب الشباب في فبراير 2024 قبل أن يجدد يمدد تعاقده في يوليو الماضي.

وقاد بيريرا فريق الشباب في 15 مباراة هذا الموسم، بواقع 13 مباراة بالدوري السعودي، ومبارتان في الكأس.

الشباب يتواجد في المركز السادس بالدوري السعودي برصيد 23 نقطة، نفس رصيد الأهلي، بعد مرور 13 جولة.

الشباب ولفرهامبتون فيتور بيريرا
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