صلاح ضمن أفضل 3 مهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي

اختار جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق ومحلل شبكة سكاي سبورتس محمد صلاح نجم الريدز في المركز الثاني بقائمة أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

وعرضت شبكة سكاي سبورتس قائمة أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، واختار كاراجر تييري هنري في المركز الأول، وتلاه صلاح.

فيما جاء كريستيانو رونالدو في المركز الثالث ثم إريك كانتونا في المركز الرابع، وديديه دروجبا خامسا. وأتم قائمة العشرة الأوائل بواين روني وآلان شيرار وإدين هازارد ودينيس بيركامب وجاريث بيل.

بينما جاء صلاح في المركز الثالث في القائمة بتصويت الجماهير.

وذلك خلف تييري هنري وآلان شيرار.

ولعب صلاح 278 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل 170 هدفا.

ويحتل الدوري المصري المركز الثامن بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، بفارق 5 أهداف فقط عن هنري صاحب المركز السابع.

بشكل عام، ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 16 هدفا، بينما صنع 13.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 372 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 227 هدفا وصنع 100 هدف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.