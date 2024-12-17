مؤتمر سلوت: جوتا لم يتدرب معنا بعد لقاء فولام.. وهذا هو حل أزمة الظهير الأيسر

أوضح أرني سلوت مدرب ليفربول أن لاعبه ديوجو جوتا لم يصل للجاهزية الكاملة، رغم أنه شارك أمام فولام.

ويستعد ليفربول لملاقاة ساوثامبتون في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "ديوجو جوتا لم يكن على ما يرام بعد مباراة فولام. لم يتدرب معنا بعد المباراة. لا أتوقع أن يشارك كأساسي ضد ساوثامبتون، لكنه قد يشارك لبعض الدقائق".

جوتا دخل كبديل أمام فولام وسجل هدف التعادل في ظل لعب ليفربول بعشرة لاعبين منذ الدقائق الأولى.

وأضاف "من المتوقع أن يلعب فيديريكو كييزا أمام ساوثامبتون لكنه لن يلعب 90 دقيقة. هذه المباراة لن يبدأ فيها جميع لاعبي الفريق الأساسيين".

وتابع "علينا أن نحافظ على التوازن. كييزا سيحصل على دقائق لعب. سواء بدأ كأساسي أم كبديل، سنقرر ذلك اليوم".

وأكمل المدرب الهولندي "كوستاس تسيميكاس يقترب من التعافي، وقد يتدرب معنا يوم الثلاثاء".

وواصل "ماذا لو لم يشارك تسيميكاس في ظل إيقاف أندي روبرتسون للإيقاف؟ سيحصل أحد لاعبي الأكاديمية على الفرصة، أو لاعب لا يتوقعه أحد".

واكد سلوت "لم يشارك إبراهيما كوناتي وكونور برادلي في التدريبات بعد".

واستمر "استهداف كأس رابطة المحترفين؟ من الطبيعي أن يقاتل ليفربول من أجل كل لقب. حدث هذا في الموسم الماضي عندما فاز ليفربول بهذه البطولة. لست مندهشا من أننا نتنافس على هذه الألقاب، لكنها تشكل تحديا".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وينافس على كأس رابطة المحترفين.