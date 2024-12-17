أبو ريدة: فيفا حزن لخسارة الأهلي من باتشوكا لهذا السبب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 01:24

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة

كشف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن خطط الفترة المقبلة لإدارة الاتحاد وعن حديثه مع مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن جماهير الأهلي.

وقال أبو ريدة في تصريحاته لقناة صدى البلد: "في المرحلة المقبلة سيكون هناك تعاون كبير مع وزير الرياضة أشرف صبحي وخطط كثيرة لإعادة المستوى المأمول لقيمة الاتحاد المصري".

وأضاف "أتمنى للأهلي التوفيق في كأس العالم للأندية 2025. جماهير النادي في كل مكان وأعتقد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان الأكثر شعورا بالضيق من خسارة الأهلي لأنه سيفتقد جماهيره في مباراة ريال مدريد".

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وكشف "جياني إنفانتينو رئيس فيفا قال لي بعد المباراة: "طيب هنجيب الناس دي ازاي"؟

واختتم "إنهم يفرحون بجماهير الأهلي، وحين سئلت عن النادي في الولايات المتحدة وقلت إن الجماهير المصرية في نيويورك ونيوجيرسي متواجدين بكثافة وسيكون من الجيد أن يلعب هناك بعد مباراة الافتتاح في ميامي".

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية 2025 عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى للبطولة.

وتضم المجموعة بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل الأهلي مصر وقارة إفريقيا بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات في آخر أربع سنوات.

وتقام البطولة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

النادي الأهلي الذي تواجد في التصنيف الثالث، تواجد في مجموعة ضمت بالميراس البرازيلي من التصنيف الأول والمتواجد بصفته بطل كوبا ليبرتادورس 2021.

ومن التصنيف الثاني وقع بورتو في المجموعة، بعد تأهله ضمن فرق التصنيف الأوروبي.

وأخيرا تواجد من التصنيف الرابع إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، بعد فوزه بدرع المشجعين كأكثر الفرق جمعا للنقاط في الدوري الأمريكي قبل المراحل النهائية، ليتأهل عن البلد المضيف.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي صاحب الأرض، الذي تحدد رسميا أنه سيلاقي الأهلي في هذه المباراة.

بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

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جدول مباريات الأهلي

الأهلي × إنتر ميامي

15 يونيو - ملعب هارد روك

الأهلي × بالميراس

جاري إعلان الموعد والملعب

الأهلي × بورتو

جاري إعلان الموعد والملعب

طريق البطولة

متصدر المجموعة الأولى سيلتقي في دور الـ 16 مع ثاني المجموعة الثانية، التي تضم باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وبوتافوجو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

المتأهل من هذه المواجهة سيلتقي في ربع النهائي مع الفائز من أول المجموعة الثالثة (بايرن ميونيخ - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي - أوكلاند سيتي النيوزيلندي) وثاني المجموعة الرابعة (فلامنجو البرازيلي - تشيلسي - ليون المكسيكي - الترجي التونسي)

أما وصيف المجموعة الأولى فيتأهل إلى دور الـ 16 لملاقاة متصدر المجموعة الثانية (باريس - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل).

والفائز من هذه المواجهة يلتقي في ربع النهائي مع أول المجموعة الرابعة (فلامنجو - تشيلسي - ليون - الترجي) وثاني المجموعة الثالثة (بايرن ميونيخ - بوكا جونيورز - بنفيكا - أوكلاند)

تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق مجموعته

هذه هي المباراة الأولى على الإطلاق بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي الذي تأسس عام 2018، ويضم في صفوفه نجوم بحجم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ويدربه حاليا خافيير ماسكيرانو نجم الأرجنتين السابق.

كذلك هي المواجهة الأولى بين الأهلي وبورتو البرتغالي.

بالميراس البرازيلي هو الوحيد الذي يملك تاريخا مشتركا مع الأهلي، صنع في عامين متتاليين في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها القديم، في نسختي 2021 و2022.

المباراة الأولى كانت مباراة تحديد المركز الثالث في نسخة 2021 في قطر، وفاز الأهلي بالميدالية البرونزية بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي في المباراة.

أما المواجهة الثانية فوقعت في نصف نهائي 2022 في الإمارات، حيث فاز بالميراس بهدفين دون رد، وحصد الأهلي البرونزية للمرة الثانية على التوالي بعدها بالفوز على الهلال السعودي.

الأهلي هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم
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