"نعلم كيف تتم الأمور في كاف".. رسالة زيزو بعد خسارة جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 23:30
كتب : FilGoal
وجه أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك رسالة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بعد خسارته جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
وكتب عبر حسابه على إنستجرام "إنها ليست النهاية، إنها مجرد بداية لتحد جديد، شكرا لدعمكم".
وأتم "نعلم جميعا كيف تتم الأمور في كاف، شكرا لعائلتي وأصدقائي والداعمين، أحبكم".
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وحصل رونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2024.
ويقام حفل الجوائز في مدينة مراكش المغربية.
وتوج زيزو مع الزمالك في الموسم الماضي ببطولة الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.
وإجمالا لعب الموسم الماضي 30 مباراة في جميع البطولات وسجل 13 هدفا وصنع 9 آخرين.
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