جوائز كاف - السوبر والأولمبياد خارج التقييم.. في الجول يوضح آلية اختيار الفائزين

توج النيجيري أديمولا لوكمان نجم أتالانتا الإيطالي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وفاز الجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس مرمى صنداونز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة.

فوز ويليامز جاء على حساب الثنائي المصري حسين الشحات نجم الأهلي وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك.

بينما شهدت قائمة أفضل لاعب خروج محمد صلاح نجم ليفربول من القائمة الخماسية النهائية.

FilGoal.com يكشف لكم معايير تقييم اللاعبين وكيفية اختيار الفائزين بالجوائز الرئيسية.

مدة التقييم

تبدأ من سبتمبر 2023 وتنتهي في يونيو 2024.

ويعني ذلك أن الفترة تتضمن دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية وكأس أمم إفريقيا، وكامل مسابقات الموسم الأوروبي للاعبي الأندية خارج القارة.

آلية الاختيار

تتم عملية التصويت لاختيار الفائز بالجائزة بمشاركة 5 جهات: قادة منتخبات إفريقيا - مدربو المنتخبات - اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي - أساطير "كاف" - ممثلون عن وسائل الإعلام

يستثنى من ذلك جائزة أفضل هدف التي تمت بتصويت الجماهير.

ماذا قدم المرشحون لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا؟

أشرف حكيمي (26 سنة)

سجل 5 أهداف وصنع 7 آخرين في 40 مباراة رفقة باريس سان جيرمان، بجانب تسجيل هدف وصناعة آخر في 12 مباراة رفقة المغرب.

وصل إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا.

توج بـ الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي.

برونزية أولمبياد باريس خارج فترة التقييم.

سيمون أدينجرا (22 سنة)

سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين في 40 مباراة رفقة برايتون، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف رفقة منتخب كوت ديفوار في 12 مباراة، منهم صناعتين في نهائي أمم إفريقيا.

توج بكأس أمم إفريقيا رفقة كوت ديفوار.

سيرهيو جيراسي (28 سنة)

سجل 30 هدفا وصنع 3 في 30 مباراة رفقة شتوتجارت.

سجل هدفا في 10 مباريات رفقة غينيا.

أديمولا لوكمان (27 سنة)

سجل 17 هدفا وصنع 10 آخرين في 45 مباراة مع أتالانتا.

سجل 4 أهداف وصنع هدفا في 15 مباراة مع نيجيريا.

توج بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، ووصافة كأس أمم إفريقيا مع نيجيريا.

رونوين ويليامز (32 سنة)

30 شباك نظيفة خلال 46 مباراة رفقة ماميلودي صنداونز.

5 شباك نظيفة من أصل 12 مباراة مع جنوب إفريقيا

توج بالدوري الجنوب إفريقي والدوري الإفريقي مع صنداونز، وحقق المركز الثالث في أمم إفريقيا رفقة جنوب إفريقيا.

ماذا قدم محمد صلاح الذي خرج من القائمة النهائية؟

سجل 25 هدفا وصنع 14 آخرين خلال 44 مباراة.

بجانب 6 أهداف وصناعة 4 آخرين في 10 مباريات رفقة منتخب مصر.

توج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

ماذا قدم المرشحون لجائزة أفضل لاعب داخل القارة؟

رونوين ويليامز (32 سنة)

30 شباك نظيفة خلال 46 مباراة رفقة ماميلودي صنداونز.

5 شباك نظيفة من أصل 12 مباراة مع جنوب إفريقيا

توج بالدوري الجنوب إفريقي والدوري الإفريقي مع صنداونز، وحقق المركز الثالث في أمم إفريقيا رفقة جنوب إفريقيا.

أحمد سيد "زيزو" (28 سنة)

سجل 13 هدفا وصنع 9 آخرين في 30 مباراة مع الزمالك.

صنع هدفا في 11 مباراة رفقة منتخب مصر.

توج بكأس الكونفدرالية الإفريقية مع الزمالك.

صنع 3 أهداف مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 وحصل على المركز الرابع (خارج فترة التقييم)

فاز بكأس السوبر الإفريقي مع الزمالك (خارج فترة التقييم)

حسين الشحات (32 سنة)

سجل 11 هدفا وصنع 10 آخرين في 48 مباراة مع الأهلي.

لم يلعب أي مباراة دولية.

توج بالدوري المصري، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر المصري وحصد المركز الثالث في كأس العالم للأندية.