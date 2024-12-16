تعرف على جميع جوائز الكرة النسائية في حفل كاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) جوائز الكرة النسائية لعام 2024.

أفضل لاعبة

حصلت باربرا باندا لاعبة منتخب زامبيا على الجائزة بعد منافسة مع المغربية سناء مسعودي والنيجيرية كياماكا نادوزي.

أفضل مدربة

حصلت المغربية لمياء بومهدي مدربة مازيمبي على الجائزة.

وتنافست بومهدي مع المصري أحمد رمضان مدرب مسار، ومحمد أمين عليوة مدرب الجيش الملكي وثيناسكوني مبولي مدربة فريق جامعة كيب تاون.

أفضل حارسة مرمى

توجت النيجيرية كياماكا نادوزي حارسة مرمى باريس بالجائزة وتفوقت على المغربية خديجة الرميشي حارسة مرمى الجيش الملكي.

وكذلك على الجنوب إفريقية أنديلي دلاميني حارسة مرمى ماميلودي صنداونز.

أفضل لاعبة داخل القارة

حسمت المغربية سناء مسعودي جائزة أفضل لاعبة داخل القارة بعد تفوقها على زميلتها في الجيش الملكي ضحى المدني والأنجولية لاتشو فلورا مارتا لاعبة مازيمبي.

أفضل لاعبة شابة

تمكنت ضحى المدني من الفوز بالجائزة متفوقة على المصرية حبيبة صبري لاعبة مسار.

وتنافست النيجيرية كياماكا أكوتشوكوو لاعبة ريفرس أنجيلس معهما، لكن حسمتها المدني بنجاح.

أفضل منتخب

لم يتمكن منتخب المغرب من التتويج بالجائزة وخسرها لصالح نيجيريا.

بينما كان منتخب جنوب إفريقيا ثالثهما.

وللمرة الثانية على التوالي حصل منتخب نيجيريا على جائزة أفضل منتخب.

أفضل ناد

أنهى نادي مازيمبي سيطرة ماميلودي صنداونز على الجائزة في العامين الماضيين.

وتوج مازيمبي بالجائزة بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنافس في الجائزة مع مازيمبي كل من الجيش الملكي المغربي وإدو كوينز النيجيري.