جوائز كاف – متفوقا على إبراهيم عادل وأبو علي.. مابولولو يحصل على أفضل هدف

حصل الأنجولي مابولولو لاعب الاتحاد السكندري السابق وأهلي طرابلس الليبي الحالي على جائزة أفضل هدف في إفريقيا.

ويقام حفل الجوائز في مدينة مراكش المغربية.

وتفوق مابولولو بهدفه في ناميبيا على إبراهيم عادل مع منتخب مصر في موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وأيضا على وسام أبو علي لاعب الأهلي بعدما أحرز هدفا في مازيمبي خلال دوري أبطال إفريقيا.

وتنافس مابولولو مع كل من:

عبد العزيز عيسى لاعب دريمز في لوبيتو

أبوبكاري كويتا لاعب موريتانيا في أنجولا

دنيس أوميدي لاعب كيتارا في كامبالا سيتي

كفين بينا لاعب كاب فيردي في موزمبيق

نيني دورجيليس لاعب مالي في كوت ديفوار

سعيد بنرحمة لاعب الجزائر في توجو

سيباستيان هالر لاعب كوت ديفوار في نيجيريا

ياسين بنزيا لاعب الجزائر في جنوب إفريقيا